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Posted 6 марта, 14:00

Published 6 марта, 14:00

Modified 6 марта, 14:00

Updated 6 марта, 14:00

Олег Смолин предложил увеличить размер детских пособий до 1,5 прожиточных минимумов

Олег Смолин предложил увеличить размер детских пособий до 1,5 прожиточных минимумов

Обновлено 6 марта 2025, 14:00
Фото: Изображение Midjourney.
Депутат Госдумы от Омской области объяснил такое предложение низкими зарплатами, из-за которых люди вынуждены уходить с работы ради пособий.

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин предложил повысить размер детских пособий до уровня 1,5 прожиточных минимумов. Он объяснил это низкими зарплатами в некоторых сельских семьях, где люди вынуждены уходить с работы, чтобы сохранить право на детские пособия, которые выплачиваются при доходе в семье не ниже прожиточного минимума.

Смолин задал вопрос об увеличении детских пособий заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, она ответила, что в некоторых регионах жители фиктивно разводятся или уходят с работы, чтобы получать выплаты. Сами же пособия, по ее мнению, являются большим достижением социальной политики.

Ранее Город 55 подробнее рассказывал о графике детских пособий и пенсий в Омской области в марте 2025.

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