Олег Смолин предложил увеличить размер детских пособий до 1,5 прожиточных минимумов

Posted 6 марта, 14:00
Published 6 марта, 14:00
Modified 6 марта, 14:00
Updated 6 марта, 14:00
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин предложил повысить размер детских пособий до уровня 1,5 прожиточных минимумов. Он объяснил это низкими зарплатами в некоторых сельских семьях, где люди вынуждены уходить с работы, чтобы сохранить право на детские пособия, которые выплачиваются при доходе в семье не ниже прожиточного минимума.
Смолин задал вопрос об увеличении детских пособий заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, она ответила, что в некоторых регионах жители фиктивно разводятся или уходят с работы, чтобы получать выплаты. Сами же пособия, по ее мнению, являются большим достижением социальной политики.
Ранее Город 55 подробнее рассказывал о графике детских пособий и пенсий в Омской области в марте 2025.