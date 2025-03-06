Олег Смолин предложил увеличить размер детских пособий до 1,5 прожиточных минимумов

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин предложил повысить размер детских пособий до уровня 1,5 прожиточных минимумов. Он объяснил это низкими зарплатами в некоторых сельских семьях, где люди вынуждены уходить с работы, чтобы сохранить право на детские пособия, которые выплачиваются при доходе в семье не ниже прожиточного минимума.