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Posted 6 марта, 05:01

Published 6 марта, 05:01

Modified 6 марта, 05:01

Updated 6 марта, 05:01

Нарколог Сараев назвал бессмысленным запрет продажи алкоголя в воскресенье

6 марта 2025, 05:01
Нарколог отметил, что обычно в воскресенье люди уже заканчивают употребление алкоголя.

Агентство «Ридус» попросило нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева прокомментировать инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о запрете в нашей стране продажи алкоголя по воскресеньям.

Специалист отметил, что Свинцов говорит о том, что по воскресеньям родители должны заниматься с детьми. Однако, по мнению нарколога, день для запрета продажи алкоголя был выбран парламентарием неверно.

Собеседник издания пояснил, что в воскресенье большинство людей уже заканчивает употребление алкоголя. Пик распития спиртного приходится на начало выходных дней. Если же человек пьет независимо от дня недели, то это уже алкоголизм. В подобных случаях нет разницы, какой сегодня день — воскресенье, суббота или вторник.

Помимо этого Сараев указал на простой способ обойти данный запрет — купить алкоголь впрок заранее или выпивать в баре или ресторане. Подобное ограничение может стимулировать увеличение продаж алкоголя в другие дни. Если человек злоупотребляет, то он может приобрести спиртное на воскресенье в другой день.

По мнению специалиста достаточно обычного запрета на продажу крепких напитков после 22:00 или 23:00, который и так работает во многих российских регионах.

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