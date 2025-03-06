Нарколог Сараев назвал бессмысленным запрет продажи алкоголя в воскресенье

Posted 6 марта, 05:01
Published 6 марта, 05:01
Modified 6 марта, 05:01
Updated 6 марта, 05:01
Агентство «Ридус» попросило нарколога, кандидата медицинских наук Марата Сараева прокомментировать инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о запрете в нашей стране продажи алкоголя по воскресеньям.
Специалист отметил, что Свинцов говорит о том, что по воскресеньям родители должны заниматься с детьми. Однако, по мнению нарколога, день для запрета продажи алкоголя был выбран парламентарием неверно.
Собеседник издания пояснил, что в воскресенье большинство людей уже заканчивает употребление алкоголя. Пик распития спиртного приходится на начало выходных дней. Если же человек пьет независимо от дня недели, то это уже алкоголизм. В подобных случаях нет разницы, какой сегодня день — воскресенье, суббота или вторник.
Помимо этого Сараев указал на простой способ обойти данный запрет — купить алкоголь впрок заранее или выпивать в баре или ресторане. Подобное ограничение может стимулировать увеличение продаж алкоголя в другие дни. Если человек злоупотребляет, то он может приобрести спиртное на воскресенье в другой день.
По мнению специалиста достаточно обычного запрета на продажу крепких напитков после 22:00 или 23:00, который и так работает во многих российских регионах.