Нарколог Сараев назвал бессмысленным запрет продажи алкоголя в воскресенье

Собеседник издания пояснил, что в воскресенье большинство людей уже заканчивает употребление алкоголя. Пик распития спиртного приходится на начало выходных дней. Если же человек пьет независимо от дня недели, то это уже алкоголизм. В подобных случаях нет разницы, какой сегодня день — воскресенье, суббота или вторник.