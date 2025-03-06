Наиль Якупов: «Давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки»

Posted 6 марта, 06:47
Published 6 марта, 06:47
Modified 6 марта, 06:49
Updated 6 марта, 06:49
До старта плей-офф остается меньше месяца, определены почти все участники следующего раунда, один из них — омский «Авангард». Сейчас «ястребы» располагаются на шестом месте Восточной конференции КХЛ, уступая «Металлургу» и «Ак Барсу» четыре очка.
О настрое на плей-офф рассказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов. По словам форварда, его не волнует давление, которое будет испытывать клуб, главное — подходить ко всем матчам с холодной головой и играть по установке главного тренера.
«Меня это абсолютно никак не напрягает, давить могут только старые коньки. В плей‑офф будет более эмоциональный и быстрый хоккей, все будут пытаться проявить себя. Но хоккей останется хоккеем. Мне нужно будет хладнокровно и с головой подойти к матчам на вылет. И просто правильно играть и работать. Посмотрим, как все сложится. До плей‑офф еще почти месяц. Есть еще к чему стремиться», — сказал Якупов в разговоре с «Матч ТВ».
Напомним, что несколько дней назад омичи на выезде обыграли «Сочи» со счетом 3:2, матч получился напряженным и завершился лишь в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Рид Буше.