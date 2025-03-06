gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 06:47

Published 6 марта, 06:47

Modified 6 марта, 06:49

Updated 6 марта, 06:49

Наиль Якупов

Наиль Якупов: «Давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки»

6 марта 2025, 06:47
Фото: ХК «Авангард». Наиль Якупов
Нападающий «Авангарда» рассказал о настрое команды перед следующим раундом чемпионата.

До старта плей-офф остается меньше месяца, определены почти все участники следующего раунда, один из них — омский «Авангард». Сейчас «ястребы» располагаются на шестом месте Восточной конференции КХЛ, уступая «Металлургу» и «Ак Барсу» четыре очка.

О настрое на плей-офф рассказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов. По словам форварда, его не волнует давление, которое будет испытывать клуб, главное — подходить ко всем матчам с холодной головой и играть по установке главного тренера.

«Меня это абсолютно никак не напрягает, давить могут только старые коньки. В плей‑офф будет более эмоциональный и быстрый хоккей, все будут пытаться проявить себя. Но хоккей останется хоккеем. Мне нужно будет хладнокровно и с головой подойти к матчам на вылет. И просто правильно играть и работать. Посмотрим, как все сложится. До плей‑офф еще почти месяц. Есть еще к чему стремиться», — сказал Якупов в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что несколько дней назад омичи на выезде обыграли «Сочи» со счетом 3:2, матч получился напряженным и завершился лишь в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Рид Буше.

Снова в топе: три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика