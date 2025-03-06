Наиль Якупов: «Давление в плей-офф? Давить могут только старые коньки»

До старта плей-офф остается меньше месяца, определены почти все участники следующего раунда, один из них — омский «Авангард». Сейчас «ястребы» располагаются на шестом месте Восточной конференции КХЛ, уступая «Металлургу» и «Ак Барсу» четыре очка.