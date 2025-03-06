На выходных по Омской области ударят морозы до -25 градусов

В ночь на 8 марта похолодает еще сильнее — столбик термометра опустится до -12… -17 градусов (при прояснении до -24), днем ожидается -5… -10 градусов и слабый снег. Самым холодным из этих трех дней будет воскресенье, 9 марта. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13… -18 градусов ночью (при прояснении до -20… -25), днем — -5… -10 градусов. На дорогах снова будет гололед.