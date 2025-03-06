На выходных по Омской области ударят морозы до -25 градусов

Posted 6 марта, 16:40
Published 6 марта, 16:40
Modified 6 марта, 16:42
Updated 6 марта, 16:42
Метеорологи Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз в Омской области на ближайшие три дня. На праздничных выходных погода совсем не порадует жителей региона.
Так, в пятницу, 7 марта, ночью местами по области ожидаются туман, изморозь и небольшой снег. Температура ночью опустится до -3…-8 градусов, при прояснении до -11… -16 градусов, днем она будет варьироваться от -2 до -7 градусов.
В ночь на 8 марта похолодает еще сильнее — столбик термометра опустится до -12… -17 градусов (при прояснении до -24), днем ожидается -5… -10 градусов и слабый снег. Самым холодным из этих трех дней будет воскресенье, 9 марта. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13… -18 градусов ночью (при прояснении до -20… -25), днем — -5… -10 градусов. На дорогах снова будет гололед.
По данным сервиса Ventusky, в начале следующей недели будет еще холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 марта, ожидается в пределах -10 градусов. Со среды, 12 марта, в регионе начнет теплеть. А подробнее о погоде на следующей неделе мы писали в материале по ссылке.