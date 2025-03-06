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Posted 6 марта, 16:40

Published 6 марта, 16:40

Modified 6 марта, 16:42

Updated 6 марта, 16:42

На выходных по Омской области ударят морозы до -25 градусов

На выходных по Омской области ударят морозы до -25 градусов

6 марта 2025, 16:40
Фото: 1MI.
Рассказываем, какая погода ждет в конце этой недели и в начале следующей.

Метеорологи Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз в Омской области на ближайшие три дня. На праздничных выходных погода совсем не порадует жителей региона.

Так, в пятницу, 7 марта, ночью местами по области ожидаются туман, изморозь и небольшой снег. Температура ночью опустится до -3…-8 градусов, при прояснении до -11… -16 градусов, днем она будет варьироваться от -2 до -7 градусов.

В ночь на 8 марта похолодает еще сильнее — столбик термометра опустится до -12… -17 градусов (при прояснении до -24), днем ожидается -5… -10 градусов и слабый снег. Самым холодным из этих трех дней будет воскресенье, 9 марта. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -13… -18 градусов ночью (при прояснении до -20… -25), днем — -5… -10 градусов. На дорогах снова будет гололед.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Обь-Иртышского УГМС

По данным сервиса Ventusky, в начале следующей недели будет еще холодно. В понедельник и вторник, 10 и 11 марта, ожидается в пределах -10 градусов. Со среды, 12 марта, в регионе начнет теплеть. А подробнее о погоде на следующей неделе мы писали в материале по ссылке.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky
Омскую область ждут сильные туманы и потепление до +1: изучаем прогноз на две недели
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Гололедица#Туман#Температура#Прогноз#Метеорологи#Морозы#8 марта
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