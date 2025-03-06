На Иртышской набережной в Омске столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. В ликвидации последствий аварии участвовали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Пожарные проводили работы, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить безопасность на дороге. Выясняются все обстоятельства случившегося.