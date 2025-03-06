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Posted 6 марта, 02:20

Published 6 марта, 02:20

Modified 6 марта, 02:23

Updated 6 марта, 02:23

Сотрудники МЧС помогли ликвидировать последствия ДТП в Омске

На Иртышской набережной в Омске столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

6 марта 2025, 02:20
Фото: МЧС Омской области. Сотрудники МЧС помогли ликвидировать последствия ДТП в Омске

В Омске на Иртышской набережной пострадали 4 человека в серьезном ДТП

Авария на набережной произошла вечером при лобовом столкновении двух легковушек.

Вечером 5 марта, около 19:21, на Иртышской набережной в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две легковушки. По данным регионального МЧС, в результате аварии пострадали 4 человека.

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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. В ликвидации последствий аварии участвовали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Пожарные проводили работы, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить безопасность на дороге. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 1 марта, на Левобережье Омска пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками. В момент аварии в автобусе находилось 18 человек.

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#Риана Дязанцева#Видео#ДТП#Омск#Пострадавшие#МЧС#Иртышская набережная
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