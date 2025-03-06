На Иртышской набережной в Омске столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Posted 6 марта, 02:20
Published 6 марта, 02:20
Modified 6 марта, 02:23
Updated 6 марта, 02:23
Вечером 5 марта, около 19:21, на Иртышской набережной в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две легковушки. По данным регионального МЧС, в результате аварии пострадали 4 человека.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. В ликвидации последствий аварии участвовали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Пожарные проводили работы, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить безопасность на дороге. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее, 1 марта, на Левобережье Омска пассажирский автобус столкнулся с двумя легковушками. В момент аварии в автобусе находилось 18 человек.