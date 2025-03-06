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Posted 6 марта, 08:53

Published 6 марта, 08:53

Modified 6 марта, 08:55

Updated 6 марта, 08:55

Ги Буше

«Мне это неинтересно»: Ги Буше — о положении «Авангарда» в таблице КХЛ

6 марта 2025, 08:53
Фото: ХК «Авангард». Ги Буше
Главный тренер омской команды заявил, что не преследует цели занять место в топ-4 «Востока», так как это никак не повлияет на игру команды.

В преддверии начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как относится к положению своей команды в таблице. Напомним, сейчас омичи занимают шестое место в Восточной конференции, до попадания в топ-4 им не хватает четыре очка.

«Мы не преследуем цели занять место в топ-4. Мне это неинтересно. Если мы будем смотреть в таблицу, выбирать соперника, это никак не улучшит нашу игру, большинство», — рассказал Ги Буше.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше месяца, борьба за Кубок Гагарина стартует 26 марта.

Следующий матч «Авангарда» пройдет уже сегодня в Нижнем Новгороде, «ястребы» встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

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