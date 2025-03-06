«Мне это неинтересно»: Ги Буше — о положении «Авангарда» в таблице КХЛ

В преддверии начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как относится к положению своей команды в таблице. Напомним, сейчас омичи занимают шестое место в Восточной конференции, до попадания в топ-4 им не хватает четыре очка.