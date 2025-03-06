«Мне это неинтересно»: Ги Буше — о положении «Авангарда» в таблице КХЛ

Posted 6 марта, 08:53
Published 6 марта, 08:53
Modified 6 марта, 08:55
Updated 6 марта, 08:55
В преддверии начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, как относится к положению своей команды в таблице. Напомним, сейчас омичи занимают шестое место в Восточной конференции, до попадания в топ-4 им не хватает четыре очка.
«Мы не преследуем цели занять место в топ-4. Мне это неинтересно. Если мы будем смотреть в таблицу, выбирать соперника, это никак не улучшит нашу игру, большинство», — рассказал Ги Буше.
До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше месяца, борьба за Кубок Гагарина стартует 26 марта.
Следующий матч «Авангарда» пройдет уже сегодня в Нижнем Новгороде, «ястребы» встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.