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Posted 6 марта, 07:29

Published 6 марта, 07:29

Modified 6 марта, 07:31

Updated 6 марта, 07:31

Участники омской группы «25/17» родом из Тары

Лидер омской группы «25/17» планирует зарегистрировать товарный знак

6 марта 2025, 07:29
Фото: 1MI. Участники омской группы «25/17» родом из Тары
Андрей Позднухов подавал заявку на регистрацию товарного знака «25/17». Информация появилась на сайте Роспатента.

Омский музыкант Андрей Позднухов, более известный под псевдонимом Бледный в группе «25/17», подал заявку на регистрацию товарного знака «25/17». Согласно информации, размещенной на сайте Роспатента, он намерен использовать эту марку для производства и продажи различных товаров.

Заявка охватывает широкий спектр продукции, включая электронные устройства, музыкальные и цифровые файлы, а также множество товаров, связанных с рекламой и развлечениями. Например, в списке можно найти одежду (кепки, куртки, футболки), выпуск музыкальной продукции, рекламные материалы, а также услуги в области создания контента — от организации концертов до съемки фильмов и записи подкастов.

Согласно последним изменениям от 30 октября прошлого года, Роспатент принял решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке Позднухова. Интересно, что на данный момент товарный знак «25/17» зарегистрирован компанией ООО «Картина маслом», которая владеет правами с 2015 года. Его срок действия истекает в 2025 году.

Товарный знак 25/17
Товарный знак 25/17. Фото: Online patent

Отметим, группа «25/17», созданная в 2002 году, давно получила признание не только слушателей родного края, но и жителей других регионов. В известном коллективе родом из Тары состоят Андрей Позднухов и Антон Завьялов, взявшие псевдонимы Бледный и Ант. Ранее Город55 рассказывал, какие концерты ждут омичей в этом месяце.

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#Риана Дязанцева#Музыка#Омск#Товарный знак#25/17#Музыкальная группа
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