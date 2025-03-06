Лидер омской группы «25/17» планирует зарегистрировать товарный знак

Posted 6 марта, 07:29
Published 6 марта, 07:29
Modified 6 марта, 07:31
Updated 6 марта, 07:31
Омский музыкант Андрей Позднухов, более известный под псевдонимом Бледный в группе «25/17», подал заявку на регистрацию товарного знака «25/17». Согласно информации, размещенной на сайте Роспатента, он намерен использовать эту марку для производства и продажи различных товаров.
Заявка охватывает широкий спектр продукции, включая электронные устройства, музыкальные и цифровые файлы, а также множество товаров, связанных с рекламой и развлечениями. Например, в списке можно найти одежду (кепки, куртки, футболки), выпуск музыкальной продукции, рекламные материалы, а также услуги в области создания контента — от организации концертов до съемки фильмов и записи подкастов.
Согласно последним изменениям от 30 октября прошлого года, Роспатент принял решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке Позднухова. Интересно, что на данный момент товарный знак «25/17» зарегистрирован компанией ООО «Картина маслом», которая владеет правами с 2015 года. Его срок действия истекает в 2025 году.
Отметим, группа «25/17», созданная в 2002 году, давно получила признание не только слушателей родного края, но и жителей других регионов. В известном коллективе родом из Тары состоят Андрей Позднухов и Антон Завьялов, взявшие псевдонимы Бледный и Ант. Ранее Город55 рассказывал, какие концерты ждут омичей в этом месяце.