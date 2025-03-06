Лидер омской группы «25/17» планирует зарегистрировать товарный знак

Отметим, группа «25/17», созданная в 2002 году, давно получила признание не только слушателей родного края, но и жителей других регионов. В известном коллективе родом из Тары состоят Андрей Позднухов и Антон Завьялов, взявшие псевдонимы Бледный и Ант. Ранее Город55 рассказывал, какие концерты ждут омичей в этом месяце.