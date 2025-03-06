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Posted 6 марта, 05:00

Published 6 марта, 05:00

Modified 6 марта, 05:02

Updated 6 марта, 05:02

Омский аэропорт объявил тендер на покупку нового перронного автобуса за 30,5 млн рублей

Комфорт за 30,5 млн рублей: омский аэропорт планирует приобрести перронный автобус

6 марта 2025, 05:00
Фото: 1MI. Омский аэропорт объявил тендер на покупку нового перронного автобуса за 30,5 млн рублей

Омский аэропорт собирается купить комфортабельный автобус за 30,5 млн рублей

Омский аэропорт объявил тендер на поставку нового перронного автобуса стоимостью 30,5 млн рублей. Требования к автобусу включают высокие стандарты: от кондиционеров до фирменного стиля. Информация появилась на портале Госзакупок.

Омский аэропорт планирует приобрести новый перронный автобус для перевозки пассажиров и уже объявил тендер на его поставку. Начальная стоимость контракта составляет 30 546 000 рублей, а подать заявки поставщики могут до 24 марта 2025 года.

Согласно техническому заданию, автобус должен быть выпущен не ранее 2024 года и иметь вместимость не менее 99 человек. Для удобства пассажиров предусмотрены подвесные ручки (не менее 40 штук) и минимум 8 сидячих мест. Важно также наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности.

Кроме того, в списке требований указаны откидной трап для заезда инвалидных колясок и три двухстворчатые двери с каждой стороны. Для комфорта пассажиров предусмотрены поручни, отопители в салоне и антипроскальзывающее покрытие пола. Также автобус должен иметь видеосистему для обзора салона и заднего хода, звуковой сигнал при движении назад и проблесковые маячки на крыше.

Не забыли и о фирменном стиле: логотип ОАО «Омский аэропорт» синего цвета. Уточняется, что поставщик должен покрыть расходы на страхование транспорта на время доставки, а также все обязательные платежи, такие как таможенные пошлины, налоги и сборы. Доставить транспорт в аэропорт требуется в течение 150 дней с момента предоплаты.

Ранее стало известно, что Областная клиническая больница объявила тендер на выполнение авиационных работ. Сумма контракта превышает 110 млн рублей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омский аэропорт#Перронный автобус#Тендер
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