Комфорт за 30,5 млн рублей: омский аэропорт планирует приобрести перронный автобус

Согласно техническому заданию, автобус должен быть выпущен не ранее 2024 года и иметь вместимость не менее 99 человек. Для удобства пассажиров предусмотрены подвесные ручки (не менее 40 штук) и минимум 8 сидячих мест. Важно также наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности.