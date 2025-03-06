Комфорт за 30,5 млн рублей: омский аэропорт планирует приобрести перронный автобус

Posted 6 марта, 05:00
Published 6 марта, 05:00
Modified 6 марта, 05:02
Updated 6 марта, 05:02
Омский аэропорт планирует приобрести новый перронный автобус для перевозки пассажиров и уже объявил тендер на его поставку. Начальная стоимость контракта составляет 30 546 000 рублей, а подать заявки поставщики могут до 24 марта 2025 года.
Согласно техническому заданию, автобус должен быть выпущен не ранее 2024 года и иметь вместимость не менее 99 человек. Для удобства пассажиров предусмотрены подвесные ручки (не менее 40 штук) и минимум 8 сидячих мест. Важно также наличие системы кондиционирования как в салоне, так и в кабине водителя, а также антиблокировочной системы тормозов для безопасности.
Кроме того, в списке требований указаны откидной трап для заезда инвалидных колясок и три двухстворчатые двери с каждой стороны. Для комфорта пассажиров предусмотрены поручни, отопители в салоне и антипроскальзывающее покрытие пола. Также автобус должен иметь видеосистему для обзора салона и заднего хода, звуковой сигнал при движении назад и проблесковые маячки на крыше.
Не забыли и о фирменном стиле: логотип ОАО «Омский аэропорт» синего цвета. Уточняется, что поставщик должен покрыть расходы на страхование транспорта на время доставки, а также все обязательные платежи, такие как таможенные пошлины, налоги и сборы. Доставить транспорт в аэропорт требуется в течение 150 дней с момента предоплаты.
Ранее стало известно, что Областная клиническая больница объявила тендер на выполнение авиационных работ. Сумма контракта превышает 110 млн рублей.