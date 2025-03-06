«Клевало на все»: омичи назвали места, куда стоит отправиться на зимнюю рыбалку

Posted 6 марта, 10:12
Published 6 марта, 10:12
Modified 6 марта, 10:14
Updated 6 марта, 10:14
С наступлением марта выходить на лед становится небезопасно, однако некоторые рыбаки пока еще отправляются за уловом на водоемы Омской области. Своими успехами они традиционно делятся в паблике ВКонтакте «Рыбалка в Омске».
Одна семья два дня — 2 и 3 марта — рыбачила на озере Тенис в Крутинском районе. Во время последнего выезда перед закрытием сезона рыбаки наловили четыре мешка. По словам любителей зимней рыбалки, клевало на все.
На другом озере в Крутинском районе — Салтаим — рыбаки смогли наловить три ведерка.
«Рыбачили днем. Клевал на мотыля и на серпа! Три ведерка поймали», — отметил автор поста.
Поймать рыбу удается и в пределах Омска. Так, мужчина 2 марта отправился за уловом на затон Лампочка. За четыре часа — с 9.00 до 13.00 — рыбак выловил около двух десятков окуней.
Еще одно место в городе, где можно «собрать» небольшой улов, — это речпорт. Омич за четыре утренних часа 28 февраля поймал чуть меньше 1,9 кг рыбы. В качестве наживки мужчина использовал мотыль и покупной прикорм.
Напомним, что недавно Город55 писал о школьниках, которые гуляют по льду в районе Комсомольского моста. Обеспокоенная женщина, заснявшая «опасные игры» на видео, переживала, что дело может закончиться трагедией.