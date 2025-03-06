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Posted 6 марта, 10:12

Published 6 марта, 10:12

Modified 6 марта, 10:14

Updated 6 марта, 10:14

Некоторые омские рыбаки закрывают зимний сезон

«Клевало на все»: омичи назвали места, куда стоит отправиться на зимнюю рыбалку

6 марта 2025, 10:12
Фото: 1MI. Некоторые омские рыбаки закрывают зимний сезон

Рыбаки рассказали о бешеном улове на озере в Омской области

В марте любители зимней рыбалки уже начинают закрывать сезон, так как находиться на льду становится небезопасно. О последних рыбных успехах омичей — рассказываем в материале.

С наступлением марта выходить на лед становится небезопасно, однако некоторые рыбаки пока еще отправляются за уловом на водоемы Омской области. Своими успехами они традиционно делятся в паблике ВКонтакте «Рыбалка в Омске».

Одна семья два дня — 2 и 3 марта — рыбачила на озере Тенис в Крутинском районе. Во время последнего выезда перед закрытием сезона рыбаки наловили четыре мешка. По словам любителей зимней рыбалки, клевало на все.

Рыбалка на озере Тенис
Рыбалка на озере Тенис. Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

На другом озере в Крутинском районе — Салтаим — рыбаки смогли наловить три ведерка.

«Рыбачили днем. Клевал на мотыля и на серпа! Три ведерка поймали», — отметил автор поста.
Рыбалка на озере Салтаим
Рыбалка на озере Салтаим. Фото: Скриншот паблика ВКонтакте «Рыбалка в Омске»

Поймать рыбу удается и в пределах Омска. Так, мужчина 2 марта отправился за уловом на затон Лампочка. За четыре часа — с 9.00 до 13.00 — рыбак выловил около двух десятков окуней.

Еще одно место в городе, где можно «собрать» небольшой улов, — это речпорт. Омич за четыре утренних часа 28 февраля поймал чуть меньше 1,9 кг рыбы. В качестве наживки мужчина использовал мотыль и покупной прикорм.

Напомним, что недавно Город55 писал о школьниках, которые гуляют по льду в районе Комсомольского моста. Обеспокоенная женщина, заснявшая «опасные игры» на видео, переживала, что дело может закончиться трагедией.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Рыбак#Зимняя рыбалка#Новости#Река Иртыш
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