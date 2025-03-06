Хотел узнать, где купить кроссовки: 42-летний мужчина жестоко избил омича в баре

Подозреваемому не понравился заданный потерпевшим вопрос о месте покупки кроссовок. Этот малозначительная просьба и привела к жестокому избиению и причинению тяжкого вреда здоровья. Свою вину «обидчик» не признал, однако дело, возбужденное по п. «д» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ, уже направили для рассмотрения в Советский райсуд. За совершенное 42-летнему омичу может грозить до 10 лет лишения свободы.