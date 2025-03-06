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Posted 6 марта, 06:42

Published 6 марта, 06:42

Modified 6 марта, 06:50

Updated 6 марта, 06:50

Драка в омском баре произошла в декабре 2024 года

Хотел узнать, где купить кроссовки: 42-летний мужчина жестоко избил омича в баре

6 марта 2025, 06:42
Фото: 1MI. Драка в омском баре произошла в декабре 2024 года

У бара в омском ТЦ «Кристалл» из-за «странной» просьбы жестоко избили мужчину

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью направили для рассмотрения в Советский райсуд.

В декабре прошлого года у входа в ресторан-бар Birliman Grill, который находится в ТЦ «Кристалл» на проспекте Мира, произошел серьезный конфликт. 42-летний омич, как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ночью 14 декабря нанес другому мужчине 13 ударов руками и ногами.

Подозреваемому не понравился заданный потерпевшим вопрос о месте покупки кроссовок. Этот малозначительная просьба и привела к жестокому избиению и причинению тяжкого вреда здоровья. Свою вину «обидчик» не признал, однако дело, возбужденное по п. «д» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ, уже направили для рассмотрения в Советский райсуд. За совершенное 42-летнему омичу может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 писал о драке между студентами колледжа в Усть-Заостровке. Конфликт возник на бытовой почве. Ситуацией уже заинтересовались сотрудники прокуратуры.

Избиение подростка в омском селе Усть-Заостровка: прокуратура начала проверку
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#Юлия Истомина#Происшествия#Драка#Омск#Прокуратура#Новости#Бар
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