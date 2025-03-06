Губернатор Хоценко открыл новый детсад на 140 мест в омском микрорайоне «Амурский-2»

Posted 6 марта, 09:31
Published 6 марта, 09:31
Modified 6 марта, 09:33
Updated 6 марта, 09:33
В четверг, 6 марта, в активно застраиваемом микрорайоне «Амурский-2» торжественно открыли «Центр развития ребенка — детский сад №44». Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, находится на 21-й Амурской, 73/1. Строительством и оснащением детсада занималась группа компаний «Стройбетон» Олега Золотова. Застройщик безвозмездно передал учреждение городу.
По мнению губернатора Виталия Хоценко, долгожданное открытие стало хорошим подарком к 8 марта для всех жительниц микрорайона, у которых есть дети, и стало примером комплексного развития территории. Недавно застройщик также передал на баланс области 6 квартир, которые передадут выпускникам детских домов, обманутым дольщикам и участникам программы переселения из аварийного жилья.
Двухэтажное здание включает в себя уютные спальни и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медблок. В детском саду разместят 6 групп на 140 мест, из которых две группы на 44 места будут предназначены для детей от 2 до 3 лет. Появление такого объекта, по словам главы региона, является хорошим примером взаимодействия властей всех уровней и компании застройщика.
«Кроме того, компания „Стройбетон“ подарила детскому садику все оборудование, которое мы сейчас здесь увидим, с хорошим качеством и с большой надежностью. А в вечернее время здесь прекрасная подсветка», — оценил качество выполненных работ мэр Сергей Шелест.
Для участников мероприятия провели экскурсию по территории садика. Оснащение двухэтажного детсада №44 продемонстрировала заведующая Анна Русакова. А строителей, которые возводили объект, наградили на открытии благодарственными письмами губернатора и мэра.