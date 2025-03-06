Губернатор Хоценко открыл новый детсад на 140 мест в омском микрорайоне «Амурский-2»

Двухэтажное здание включает в себя уютные спальни и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медблок. В детском саду разместят 6 групп на 140 мест, из которых две группы на 44 места будут предназначены для детей от 2 до 3 лет. Появление такого объекта, по словам главы региона, является хорошим примером взаимодействия властей всех уровней и компании застройщика.