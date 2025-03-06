Финансист Беляев рассказал про существенный недостаток вложения денег в недвижимость

Беляев отметил, что последние двадцать лет цены на жилье в нашей стране стабильно растут, поэтому россияне считают покупку квартиры самым надежным вложением. Также выросла и арендная ставка, особенно в крупных городах. Это позволяет сдавать квартиру и получать весьма солидный доход. Однако, по словам эксперта, нет гарантии, что данная тенденция будет продолжаться бесконечно долго. Также могут снизиться и цены на квартиры. Аналитик подчеркнул, что каждое большое вложение имеет риски и покупка недвижимости здесь не является исключением. Помимо этого со временем квартира обветшает и потребует вложений в ремонт.