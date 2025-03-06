Финансист Беляев рассказал про существенный недостаток вложения денег в недвижимость

Posted 6 марта, 11:19
Published 6 марта, 11:19
Modified 6 марта, 11:19
Updated 6 марта, 11:19
Агентство «Ридус» попросило финансового аналитика Михаила Беляева прокомментировать результаты социологического опроса ВЦИОМ, который показал, что россияне считают недвижимость более привлекательной инвестицией, чем депозиты, несмотря на высокие процентные ставки по вкладам.
Результаты опроса показали, что больше половины россиян (51% опрошенных) при наличии крупной суммы денег приобрели бы недвижимость, 19% — золото и драгоценные камни и лишь 16% положили эти средства в банк на депозит. Лишь треть респондентов, которые хотели бы вложить средства в недвижимость, сдавали бы её в аренду, а 4% купили бы квартиру, чтобы заработать на перепродаже.
Беляев отметил, что последние двадцать лет цены на жилье в нашей стране стабильно растут, поэтому россияне считают покупку квартиры самым надежным вложением. Также выросла и арендная ставка, особенно в крупных городах. Это позволяет сдавать квартиру и получать весьма солидный доход. Однако, по словам эксперта, нет гарантии, что данная тенденция будет продолжаться бесконечно долго. Также могут снизиться и цены на квартиры. Аналитик подчеркнул, что каждое большое вложение имеет риски и покупка недвижимости здесь не является исключением. Помимо этого со временем квартира обветшает и потребует вложений в ремонт.
Собеседник издания назвал ещё один существенный недостаток вложения средств в недвижимость. Он отметил, что деньги со вклада, в случае необходимости, можно легко обналичить в любой момент. С квартирой так сделать нельзя. Чтобы получить деньги, её нужно сначала продать. При этом срочная продажа может привести к потерям средств, так как придется делать серьезную скидку.