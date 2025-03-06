Эксперт назвал топ-3 цветка на 8 марта

По его словам, вкусы российских мужчин при выборе букетов к празднику отличаются «заметным консерватизмом», что приводит к стабильному спросу на одни и те же цветы из года в год. В первую очередь, это тюльпаны и розы. Кроме того, в этом году в список популярных можно добавить ирисы. Об этом пишет ridus.ru.