Эксперт назвал топ-3 цветка на 8 марта

Posted 6 марта, 10:39
Published 6 марта, 10:39
Modified 6 марта, 10:39
Updated 6 марта, 10:39
По его словам, вкусы российских мужчин при выборе букетов к празднику отличаются «заметным консерватизмом», что приводит к стабильному спросу на одни и те же цветы из года в год. В первую очередь, это тюльпаны и розы. Кроме того, в этом году в список популярных можно добавить ирисы. Об этом пишет ridus.ru.
Сухаржевский также подчеркнул, что подобный рейтинг наиболее популярных цветов к 8 марта сохраняется на протяжении многих лет, меняются лишь процентные доли отдельных видов в общей структуре продаж. Кроме того, в России начал работу сервис «Прямой намек», призванный помочь женщинам тактично намекнуть своим партнерам о желаемых подарках к 8 марта.
Сервис позволяет создать индивидуальное новостное сообщение, в котором ведущая обратится к конкретному мужчине по имени и расскажет о предпочтениях его возлюбленной. Для этого необходимо указать соответствующие данные на сайте и выбрать желаемый подарок, среди которых представлены смарт-часы, фены, спа-процедуры и косметика.