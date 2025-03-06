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Posted 6 марта, 10:39

Published 6 марта, 10:39

Modified 6 марта, 10:39

Updated 6 марта, 10:39

Эксперт назвал топ-3 цветка на 8 марта

6 марта 2025, 10:39
Директор по развитию компании «Цветы и мёд» Георгий Сухаржевский рассказал о наиболее востребованных видах цветов в преддверии 8 марта.

По его словам, вкусы российских мужчин при выборе букетов к празднику отличаются «заметным консерватизмом», что приводит к стабильному спросу на одни и те же цветы из года в год. В первую очередь, это тюльпаны и розы. Кроме того, в этом году в список популярных можно добавить ирисы. Об этом пишет ridus.ru.

Сухаржевский также подчеркнул, что подобный рейтинг наиболее популярных цветов к 8 марта сохраняется на протяжении многих лет, меняются лишь процентные доли отдельных видов в общей структуре продаж. Кроме того, в России начал работу сервис «Прямой намек», призванный помочь женщинам тактично намекнуть своим партнерам о желаемых подарках к 8 марта.

Сервис позволяет создать индивидуальное новостное сообщение, в котором ведущая обратится к конкретному мужчине по имени и расскажет о предпочтениях его возлюбленной. Для этого необходимо указать соответствующие данные на сайте и выбрать желаемый подарок, среди которых представлены смарт-часы, фены, спа-процедуры и косметика.

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