Ефимов анонсировал реорганизацию участка в Черемушках по программе КРТ

Posted 6 марта, 14:58
Published 6 марта, 14:58
Modified 6 марта, 15:07
Updated 6 марта, 15:07
Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, на участке по улице Херсонской, 35, занимающем 1,17 гектара, в ближайшие пять лет планируется возведение жилых домов. Целью строительства является реализация программы реновации, а также удовлетворение иных потребностей города. Помимо жилых зданий, на данной территории будут построены необходимые объекты коммунальной инфраструктуры.
Ефимов отметил, что инвестиции в развитие данной территории, находящейся вблизи станций метро «Калужская» и «Воронцовская», составят около 6,4 миллиарда рублей. Ожидаемый ежегодный экономический эффект для бюджета города оценивается в 23,8 миллиона рублей, сообщает mos.ru.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман заявил, что общая площадь новых построек составит 41,8 тысячи квадратных метров. На нижних уровнях зданий разместятся торговые точки, заведения общепита и сервисные предприятия, что обеспечит создание свыше 40 новых рабочих мест. Прилегающая территория будет облагорожена за счет озеленения, установки детских и спортивных площадок. Для владельцев автомобилей будет доступна подземная парковка.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) запланировано строительство новых объектов, включая жилье для программы реновации, на участках, где текущее землепользование признано нерациональным. Подобные проекты реализуются в разных субъектах Российской Федерации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о намерениях преобразовать два участка, находящихся в Северном и Юго-Западном административных округах. В настоящее время в Москве осуществляется 302 проекта КРТ, под которые отведено примерно 4,2 тысячи гектаров земли.