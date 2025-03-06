Ефимов анонсировал реорганизацию участка в Черемушках по программе КРТ

По словам Ефимова, на участке по улице Херсонской, 35, занимающем 1,17 гектара, в ближайшие пять лет планируется возведение жилых домов. Целью строительства является реализация программы реновации, а также удовлетворение иных потребностей города. Помимо жилых зданий, на данной территории будут построены необходимые объекты коммунальной инфраструктуры.