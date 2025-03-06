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Posted 6 марта, 10:12

Published 6 марта, 10:12

Modified 6 марта, 10:14

Updated 6 марта, 10:14

Дополнительные баллы ЕГЭ смогут получить эковолонтеры за участие в акциях РЭО

Дополнительные баллы ЕГЭ смогут получить эковолонтеры за участие в акциях РЭО

6 марта 2025, 10:12
Фото: Изображение Midjourney.
Будущие абитуриенты имеют возможность заработать дополнительные баллы для поступления в высшие учебные заведения, участвуя в экологических акциях и инициативах, организуемых Российским экологическим оператором. Участие в них будет засчитано как волонтерская деятельность.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что законодательство о добровольчестве дает абитуриентам шанс получать бонусные баллы к результатам ЕГЭ за участие в волонтерских проектах при поступлении в вузы. Участие в мероприятиях, поддерживаемых РЭО и зарегистрированных на платформе «Добро.рф», поможет увеличить общее количество волонтерских часов, необходимых для начисления этих дополнительных баллов, информирует newsnn.ru.

Буцаев призвал будущих студентов активнее включаться в экологические инициативы. Это не только повысит их шансы на поступление в высшие учебные заведения, но и окажет положительное воздействие на защиту окружающей среды, улучшение системы обращения с твердыми коммунальными отходами и развитие экономики замкнутого цикла в России.

Волонтерский опыт можно получить в различных мероприятиях, таких как молодежный день Российского экологического форума, открытие очного этапа «Зеленой премии», экологические акции в общеобразовательных учреждениях, съезды экоцентров, познавательные экскурсии и субботники.

Чтобы повысить шансы на успешное поступление в университет, рекомендуется предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера, где должно быть указано не менее 20 часов волонтерской работы. Далее необходимо интегрировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», чтобы информация о волонтерском опыте автоматически передавалась при подаче заявления через «Госуслуги». В зависимости от выбранного учебного заведения это может добавить от 1 до 10 дополнительных баллов. Полный список вузов и соответствующие баллы можно найти на сайте «Добро.рф».

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