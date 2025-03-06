Дополнительные баллы ЕГЭ смогут получить эковолонтеры за участие в акциях РЭО

Чтобы повысить шансы на успешное поступление в университет, рекомендуется предоставить выписку из личной электронной книжки волонтера, где должно быть указано не менее 20 часов волонтерской работы. Далее необходимо интегрировать аккаунт на «Госуслугах» с профилем на платформе «Добро.рф», чтобы информация о волонтерском опыте автоматически передавалась при подаче заявления через «Госуслуги». В зависимости от выбранного учебного заведения это может добавить от 1 до 10 дополнительных баллов. Полный список вузов и соответствующие баллы можно найти на сайте «Добро.рф».