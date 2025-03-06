Депутат Хамзаев считает спорным предложение запретить камеры-треноги на дорогах

Posted 6 марта, 05:50
Published 6 марта, 05:50
Modified 6 марта, 05:50
Updated 6 марта, 05:50
Агентство «Ридус» попросило депутата Государственной Думы Султана Хамзаева прокомментировать предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете камер-треног на российских автодорогах. Депутат считает данное предложение спорным.
Ранее Даванков отметил, что подобные комплексы фиксации нарушений вызывают у водителей недовольство. Дело в том, что их зачастую устанавливают в местах, некоторые ограничения в которых неочевидны для водителей, что приводит к большому количеству штрафов, не все из которых оправданы с точки зрения безопасности. Поэтому граждане видят в подобных камерах только способ выманить у них деньги. Парламентарий добавил, что некоторые недобросовестные операторы также намеренно увеличивают погрешность измерений, чтобы собрать больше штрафов.
Собеседник издания подчеркнул, что контроль скоростного режима является одним из самых важных направлений в обеспечении безопасности на дорогах. Он призвал отнестись к ситуации с камерами-треногами с максимальным вниманием. Парламентарий считает, проблема заключается в том, что такие комплексы, как правило, обслуживают частные предприятия, которые получают доход от штрафов. Хамзаев отметил, что в этом и кроется причина для раздражения. Он считает, что необходимо не запрещать подобные комплексы фиксации, а поменять методику их работы, чтобы не позволить частным фирмам незаконно получать деньги с россиян.