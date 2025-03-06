Депутат Хамзаев считает спорным предложение запретить камеры-треноги на дорогах

Собеседник издания подчеркнул, что контроль скоростного режима является одним из самых важных направлений в обеспечении безопасности на дорогах. Он призвал отнестись к ситуации с камерами-треногами с максимальным вниманием. Парламентарий считает, проблема заключается в том, что такие комплексы, как правило, обслуживают частные предприятия, которые получают доход от штрафов. Хамзаев отметил, что в этом и кроется причина для раздражения. Он считает, что необходимо не запрещать подобные комплексы фиксации, а поменять методику их работы, чтобы не позволить частным фирмам незаконно получать деньги с россиян.