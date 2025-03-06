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Posted 6 марта, 05:50

Published 6 марта, 05:50

Modified 6 марта, 05:50

Updated 6 марта, 05:50

Депутат Хамзаев считает спорным предложение запретить камеры-треноги на дорогах

6 марта 2025, 05:50
Парламентарий считает, что необходимо изменить саму специфику работы с подобными камерами.

Агентство «Ридус» попросило депутата Государственной Думы Султана Хамзаева прокомментировать предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о запрете камер-треног на российских автодорогах. Депутат считает данное предложение спорным.

Ранее Даванков отметил, что подобные комплексы фиксации нарушений вызывают у водителей недовольство. Дело в том, что их зачастую устанавливают в местах, некоторые ограничения в которых неочевидны для водителей, что приводит к большому количеству штрафов, не все из которых оправданы с точки зрения безопасности. Поэтому граждане видят в подобных камерах только способ выманить у них деньги. Парламентарий добавил, что некоторые недобросовестные операторы также намеренно увеличивают погрешность измерений, чтобы собрать больше штрафов.

Собеседник издания подчеркнул, что контроль скоростного режима является одним из самых важных направлений в обеспечении безопасности на дорогах. Он призвал отнестись к ситуации с камерами-треногами с максимальным вниманием. Парламентарий считает, проблема заключается в том, что такие комплексы, как правило, обслуживают частные предприятия, которые получают доход от штрафов. Хамзаев отметил, что в этом и кроется причина для раздражения. Он считает, что необходимо не запрещать подобные комплексы фиксации, а поменять методику их работы, чтобы не позволить частным фирмам незаконно получать деньги с россиян.

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