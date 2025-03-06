Частые неустойки и угроза банкротства: что известно о фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ

Posted 6 марта, 10:01
Published 6 марта, 10:01
Modified 6 марта, 10:39
Updated 6 марта, 10:39
Омский Театр юного зрителя еще полтора года назад, в сентябре 2023 года, должен был открыться после капитального ремонта. Однако сроки не раз переносились, и на этой неделе был оглашен очередной дедлайн — 1 сентября. Таким образом, в лучшем случае ремонт завершится на 2 года позже, чем планировалось изначально. Подрядчиком является компания «Стройцентр Иркутск», и мы решили узнать о ней побольше.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройцентр Иркутск» было зарегистрировано в 2008 году. Вопреки названию «прописано» оно в Красноярске, на улице Железнодорожников. Его единственный учредитель — Михаил Казак, владевший долями или всем уставным капиталом в еще ряде фирм, сейчас уже недействующих. Это «Автотехника» (Иркутск), КСТК «Байкал» (село Баклаши Иркутской области), «МЗС-Сибцентр» (Усолье-Сибирское), «Оптима» и просто «Сибцентр» (Ангарск), «Стройцентр Сочи» (Сочи).
Этот же бизнесмен с 2020 года занимает пост генерального директора. Компания специализируется на «строительстве жилых и нежилых зданий» и активно заключает госконтракты. Крупнейший из ее заказчиков — комитет по градостроительной политике администрации Иркутска: только в 2023 году он заключил со «Стройцентром» 35 контрактов на покупку квартир для переселения горожан из аварийных домов общей стоимостью в 1,575 млрд рублей.
Еще компания проектирует многоквартирные дома в городе Зима Иркутской области (цена работ почти 1 млрд рублей), строит очистные сооружения в Забайкальском крае — в поселке Хипхеген Хилокского района (цена вопроса 100 млн рублей) и в городе Приаргунск (126 млн). «Стройцентр Иркутск» ремонтирует школы и детские сады в разных районах Иркутской области: Харетскую СОШ (Нукутский район) отремонтировал за 126 млн рублей, Хомутовскую (Иркутский район) за 115, детсад «Росинка» в Саянске — за 105 и т. п.
Иногда география работ радикально расширяется. Например, осенью 2023 года был заключен контракт на контроль при строительстве новой котельной в Волгограде, на улице Глазкова. В Томске «Стройцентр Иркутск» контролирует строительство школы на 1100 мест, в Бурятии он оценивал «техническое состояние объектов недвижимого имущества» для местного управления Россельхознадзора.
Общая выручка компании за последние годы постоянно растет. В 2019 году она составляла относительно скромные 478 млн рублей, но в 2021 выросла до 723 млн, а в 2023 (это последний год, за который есть данные) — до 1,187 млрд. Чистая прибыль растет тоже, но это куда более скромные суммы — 6,2 млн в 2019 году, 8,7 млн в 2023. Общая стоимость активов за те же годы выросла почти вдвое, с 22 до 42 млн рублей.
Стоит отметить, что «Стройцентр Иркутск» регулярно получает государственную поддержку. Только в 2024 году «предоставление гарантий и поручительств» на суммы до 25 млн рублей осуществлялось 10 раз. Самая крупная сумма, 136,9 млн рублей, фигурирует в официальном сообщении из государственного реестра от 9 февраля 2023 года.
При изучении госконтрактов «Стройцентра» выясняется, что омский ТЮЗ — не единственный объект, на котором возникали проблемы со сроками. По всем 35 контрактам о квартирах для иркутского муниципалитета компании начислили неустойку из-за «просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства)». Размер неустойки почти всегда превышает 500 тысяч рублей, а во многих случаях он превысил 1 млн при размере закупки 30-50 млн.
В связи со строительством в Зиме неустойка фигурирует только в 1 случае из 3, но взыскивалась она уже дважды, и все 3 контракта пока исполняются. По 3 контрактам на закупку квартир, заключенным иркутской администрацией в 2020 году, все еще интереснее: в каждом случае речь идет и о нарушении сроков, и о «ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки». Суммы здесь более серьезные: более 800 тысяч рублей при неустойке за просрочку в 100 тысяч.
Детсад «Росинка» в Саянске по окончании работ подал иск против «Стройцентра» из-за того, что «при эксплуатации МАФов в период гарантийного срока были выявлены недостатки, препятствующие их безопасной эксплуатации». Суд принял решение в пользу истца, но ответчик с этим не согласился.
«Из апелляционной жалобы следует, — говорится в судебных документах, — что решение суда не законно и подлежит отмене полностью в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, наличием противоречий, не верным применением норм действующего законодательства, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными».
Апелляционная инстанция, однако, тоже встала на сторону «Росинки» и обязала «Стройцентр Иркутск» бесплатно все исправить.
Месяц назад началось производство по намного более серьезному делу. Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению заявление ООО «Вентмонтаж» (иркутской фирмы, которая специализируется на электромонтаже) о признании ООО «Стройцентр Иркутск» банкротом.
«По результатам рассмотрения обоснованности заявитель просит признать должника несостоятельным, — уточняется в определении. — Назначить временного управляющего из числа членов ассоциации „Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Содействие“. Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО „СтройцентрИркутск“ требования ООО „Вентмонтаж“ в суммарном размере 3 649 009,74 рублей, в том числе: 3 607 969,74 рублей — основной долг и 41 040 рублей — судебные расходы по уплате государственной пошлины».
Первое заседание по этому делу запланировано на 21 марта. 20 марта состоится первое заседание по иску иркутского бизнесмена Эдмона Акопяна, требующего 24 млн рублей, 17-го — первое заседание в рамках тяжбы со «Стройцентром» школы №1 города Зима (она требует, чтобы после ремонта подрядчик выполнил свои гарантийные обязательства).
Напомним: капитальный ремонт омского ТЮЗА должен обойтись бюджету в общей сложности в 792 млн рублей. С сентября 2023 года сдачу объекта перенесли на 31 августа 2024 года, затем на 20 декабря 2024 года. По данным на 10 февраля, готовность объекта составляет 71%.
Труппе ТЮЗа во время ремонта приходится выступать на сцене Дома актера. Остается неясным, сможет ли она выйти на родную сцену ближайшей осенью.