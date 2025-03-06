Частые неустойки и угроза банкротства: что известно о фирме, ремонтирующей омский ТЮЗ

В связи со строительством в Зиме неустойка фигурирует только в 1 случае из 3, но взыскивалась она уже дважды, и все 3 контракта пока исполняются. По 3 контрактам на закупку квартир, заключенным иркутской администрацией в 2020 году, все еще интереснее: в каждом случае речь идет и о нарушении сроков, и о «ненадлежащем исполнении поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки». Суммы здесь более серьезные: более 800 тысяч рублей при неустойке за просрочку в 100 тысяч.