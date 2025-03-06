Бастрыкин поручил завести «уголовку» из-за драки омских студентов в Усть-Заостровке

Инцидент произошел 2 марта. Студент сельскохозяйственного техникума оказался жертвой жестокого избиения. На него напал сверстник, который учится в том же техникуме. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки. Известно, что пострадавший является сиротой. Во время избиения он не оказал сопротивления. Видео с инцидентом попало в социальные сети.