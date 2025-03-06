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Posted 6 марта, 08:29

Published 6 марта, 08:29

Modified 6 марта, 08:31

Updated 6 марта, 08:31

Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил завести «уголовку» из-за драки омских студентов в Усть-Заостровке

6 марта 2025, 08:29
Фото: Следственный комитет Российской Федерации. Александр Бастрыкин
Глава следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после избиения подростка в Усть-Заостровке. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки.

Сегодня, 6 марта, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки студентов в селе Усть-Заостровка. Об этом сообщили в следкоме Омской области.

Инцидент произошел 2 марта. Студент сельскохозяйственного техникума оказался жертвой жестокого избиения. На него напал сверстник, который учится в том же техникуме. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки. Известно, что пострадавший является сиротой. Во время избиения он не оказал сопротивления. Видео с инцидентом попало в социальные сети.

Пострадавшему 17-летнему подростку потребовалась помощь врачей. У него диагностировали многочисленные ушибы.

Руководитель регионального следкома Виталий Батищев должен будет предоставить доклад в федеральное ведомство о ходе следствия и его результатах.

Ранее к расследованию также подключилась прокуратура Омского района.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Драка#Омская область#Сирота#Избиение#Уголовное дело#Студенты#Несовершеннолетний#Александр Бастрыкин#Медицинская помощь#Усть-Заостровка
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