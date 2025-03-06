Бастрыкин поручил завести «уголовку» из-за драки омских студентов в Усть-Заостровке

Posted 6 марта, 08:29
Published 6 марта, 08:29
Modified 6 марта, 08:31
Updated 6 марта, 08:31
Сегодня, 6 марта, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки студентов в селе Усть-Заостровка. Об этом сообщили в следкоме Омской области.
Инцидент произошел 2 марта. Студент сельскохозяйственного техникума оказался жертвой жестокого избиения. На него напал сверстник, который учится в том же техникуме. По предварительным данным, конфликт произошел из-за девушки. Известно, что пострадавший является сиротой. Во время избиения он не оказал сопротивления. Видео с инцидентом попало в социальные сети.
Пострадавшему 17-летнему подростку потребовалась помощь врачей. У него диагностировали многочисленные ушибы.
Руководитель регионального следкома Виталий Батищев должен будет предоставить доклад в федеральное ведомство о ходе следствия и его результатах.
Ранее к расследованию также подключилась прокуратура Омского района.