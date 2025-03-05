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Posted 5 марта, 07:32

Published 5 марта, 07:32

Modified 5 марта, 07:34

Updated 5 марта, 07:34

В Омске разгорелся скандал с взятками

Взятки на обед: в Омске передали в суд дело о коррупции на популярной базе отдыха

5 марта 2025, 07:32
Фото: 1MI. В Омске разгорелся скандал с взятками

В Омске разоблачили схему взяток за поставки продуктов в популярную базу отдыха

Сумма взяток составила почти 300 тысяч рублей.

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело против бывшей заведующей столовой на базе отдыха имени Стрельникова в поселке Чернолучье, а также предпринимателя и его сотрудника. Их обвиняют в том, что они договаривались о поставках продуктов питания за деньги.

По данным следствия, с 28 февраля по 18 октября 2022 года индивидуальный предприниматель, который поставлял продукты в школы, детские сады и другие учреждения, передавал взятки через посредника заведующей столовой. Взамен она принимала продукты без конкурса и давала поставщику преимущество. В итоге сумма взяток составила 295 тысяч рублей.

Фигурантов дела задержали с поличным в момент передачи очередной взятки. В ходе расследования на имущество обвиняемых, более 13 млн рублей, наложили арест. Все трое свою вину отрицают. Теперь дело будет рассматривать Кировский районный суд Омска. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Городу55 стало известно, что в Омске готовятся вынести приговор бывшему заместителю министра Ольге Лузиной за незаконную растрату из бюджета.

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#Риана Дязанцева#Омск#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Предприниматель#Арест#Взятки
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