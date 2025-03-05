Взятки на обед: в Омске передали в суд дело о коррупции на популярной базе отдыха

Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело против бывшей заведующей столовой на базе отдыха имени Стрельникова в поселке Чернолучье, а также предпринимателя и его сотрудника. Их обвиняют в том, что они договаривались о поставках продуктов питания за деньги.