Взятки на обед: в Омске передали в суд дело о коррупции на популярной базе отдыха

Posted 5 марта, 07:32
Published 5 марта, 07:32
Modified 5 марта, 07:34
Updated 5 марта, 07:34
Прокуратура Омской области передала в суд уголовное дело против бывшей заведующей столовой на базе отдыха имени Стрельникова в поселке Чернолучье, а также предпринимателя и его сотрудника. Их обвиняют в том, что они договаривались о поставках продуктов питания за деньги.
По данным следствия, с 28 февраля по 18 октября 2022 года индивидуальный предприниматель, который поставлял продукты в школы, детские сады и другие учреждения, передавал взятки через посредника заведующей столовой. Взамен она принимала продукты без конкурса и давала поставщику преимущество. В итоге сумма взяток составила 295 тысяч рублей.
Фигурантов дела задержали с поличным в момент передачи очередной взятки. В ходе расследования на имущество обвиняемых, более 13 млн рублей, наложили арест. Все трое свою вину отрицают. Теперь дело будет рассматривать Кировский районный суд Омска. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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