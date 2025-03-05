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Posted 5 марта, 05:12

Published 5 марта, 05:12

Modified 5 марта, 06:48

Updated 5 марта, 06:48

Флора в Омске — украшение скверов в 2024 году

«Во славу былого, во имя будущего…»: стала известна тематика «Флоры» в Омске

5 марта 2025, 05:12
Фото: gorod55.ru. Флора в Омске — украшение скверов в 2024 году

Стала известна тематика омской «Флоры» в 2025 году

Цветочные композиции традиционно разместят на территории Воскресенского и Выставочного скверов.

Мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сегодня показал первые эскизы композиций, которые появятся на выставке «Флора-2025». В 2025 году она будет проводиться уже в 73 раз.

Девиз выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства звучит как «Во славу былого, во имя будущего…». В цветочных композициях хотят сделать акцент на связи поколений и значимости минувший событий в аспекте сегодняшнего времени.

Эскизы Флоры в 2025 году
Эскизы Флоры в 2025 году
Эскизы Флоры в 2025 году. Фото: Телеграм-канал мэра Сергея Шелеста

В сквере «Выставочный», как анонсировал мэр, разместят композиции, посвященные защитникам Отечества и 80-летию Великой Победы, а участок набережной Тухачевского отдадут под иллюстрацию основных сфер деятельности молодежи: цветочные композиции будут посвящены науке, творчеству, волонтерству и спорту. В качестве визуальной связи этих двух пространств на выставке сделают арку-переход.

В прошлом году, напомним, «Флора» была посвящена Году семьи. Город55 публиковал подробный фоторепортаж с мероприятия. Кстати, подрядчик, который занимается оформлением цветочной выставки не меняется уже несколько лет. Контракты заключают с владельцем «Цветов у яблоньки» предпринимателем Юрием Ткаченко.

В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Победа#Флора#Новости#Цветы#Украшения
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