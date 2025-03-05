«Во славу былого, во имя будущего…»: стала известна тематика «Флоры» в Омске

В прошлом году, напомним, «Флора» была посвящена Году семьи. Город55 публиковал подробный фоторепортаж с мероприятия. Кстати, подрядчик, который занимается оформлением цветочной выставки не меняется уже несколько лет. Контракты заключают с владельцем «Цветов у яблоньки» предпринимателем Юрием Ткаченко.