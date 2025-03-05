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Posted 5 марта, 16:31

Published 5 марта, 16:31

Modified 5 марта, 16:31

Updated 5 марта, 16:31

В рамках ОМС в январе было выполнено 245 тысяч флюорографий с применением ИИ

В рамках ОМС в январе было выполнено 245 тысяч флюорографий с применением ИИ

5 марта 2025, 16:31
Фото: 1MI.
В течение января 2025 года в двадцати регионах Российской Федерации было выполнено 245 тыс. рентгенологических и флюорографических обследований с применением систем, помогающих врачам принимать решения.

Кроме того, в течение того же месяца в десяти регионах страны искусственный интеллект был задействован в анализе свыше 15 тыс. компьютерных томографий органов грудной клетки. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева в ходе своего выступления на круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта», который прошел в рамках форума «Здоровое общество».

В рамках государственной программы гарантий средние нормативы финансовых затрат, выделяемые на осуществление определенных видов диагностических процедур в системе ОМС, были скорректированы с учетом затрат, связанных с эксплуатацией медицинского оборудования, функционирующего на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет ria.ru.

Начиная с 2025 года, помимо маммографии, финансирование внедрения систем помощи в принятии врачебных решений распространится на рентгенографию, флюорографию и компьютерную томографию грудной клетки.

В 2024 году в 30 регионах России была организована и налажена система проведения и учета маммографических исследований с применением технологий искусственного интеллекта. Общий объем предоставленных услуг превысил 1 миллион случаев, а сумма затрат составила около 360 миллионов рублей.

Как отмечает Царева, наблюдается стабильный рост в использовании систем поддержки врачебных решений. Только за январь текущего года количество маммографических исследований с применением искусственного интеллекта в амбулаторных условиях достигло почти 90 тысяч, что на 37% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Также она подчеркнула, что расшифровка исследований — это только один из способов, как ИИ может помочь в медицине. В период с 2023 по 2024 год в ряде российских регионов проводился экспериментальный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с использованием современных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.

Суть проекта заключается в создании единой системы, аккумулирующей стандартизированные данные о здоровье человека, что позволит врачу оперативно получать доступ к полной информации о конкретном пациенте, избавляя от необходимости анализа дневника наблюдений.

Заместитель председателя ФОМС также указала, что обработанные с помощью искусственного интеллекта систематизированные данные помогут врачу вовремя замечать существенные изменения в показателях здоровья пациента и предотвращать осложнения, а пациенту — своевременно получать необходимую медицинскую помощь.

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