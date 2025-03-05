В рамках ОМС в январе было выполнено 245 тысяч флюорографий с применением ИИ

Также она подчеркнула, что расшифровка исследований — это только один из способов, как ИИ может помочь в медицине. В период с 2023 по 2024 год в ряде российских регионов проводился экспериментальный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с использованием современных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.