В Омской области проведут масштабное истребление клещей и грызунов за 2,2 млн рублей

Posted 5 марта, 05:03
Published 5 марта, 05:03
Modified 5 марта, 05:19
Updated 5 марта, 05:19
В Омской области планируют провести масштабную обработку территорий от клещей и грызунов. На эти цели выделено 2 219 511 рублей, а заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Объявление о закупке уже появилось, поставщики могут подать свои заявки до 12 марта 2025 года. Победителя тендера определят 14 марта.
Какие территории обработают и когда
Общая площадь, которую планируют обработать, составляет почти 7,4 млн кв. м. Работы будут проходить в два этапа: весной и осенью.
Для уничтожения клещей, в том числе опасных переносчиков энцефалита и болезни Лайма, будут использовать специальные инсектоакарицидные средства в виде порошков. Эти препараты должны обеспечить паразитологическую эффективность не менее 95%, а остаточное количество клещей не должно превышать 0,5 особей на 1 километр.
Чтобы справиться с грызунами — серыми и черными крысами, а также домашними мышами, — специалисты применят родентицидные средства в виде пищевых приманок. Эти препараты предназначены для борьбы с грызунами на различных объектах: от промышленных зон до лечебных учреждений. Эффект от дератизации должен сохраняться не менее трех месяцев с момента обработки.
Ранее Городу55 стало известно, что в лесах Омской области проведут масштабное истребление другого опасного вредителя — шелкопряда.