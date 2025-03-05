В Омской области проведут масштабное истребление клещей и грызунов за 2,2 млн рублей

Чтобы справиться с грызунами — серыми и черными крысами, а также домашними мышами, — специалисты применят родентицидные средства в виде пищевых приманок. Эти препараты предназначены для борьбы с грызунами на различных объектах: от промышленных зон до лечебных учреждений. Эффект от дератизации должен сохраняться не менее трех месяцев с момента обработки.