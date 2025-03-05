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Posted 5 марта, 05:03

Published 5 марта, 05:03

Modified 5 марта, 05:19

Updated 5 марта, 05:19

Омскую область обработают от клещей и грызунов

В Омской области проведут масштабное истребление клещей и грызунов за 2,2 млн рублей

5 марта 2025, 05:03
Фото: 1MI. Омскую область обработают от клещей и грызунов

Омскую область очистят от клещей и грызунов за 2,2 млн рублей

Общая площадь, которую планируют обработать, составляет почти 7,4 млн «квадратов».

В Омской области планируют провести масштабную обработку территорий от клещей и грызунов. На эти цели выделено 2 219 511 рублей, а заказчиком выступает бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Объявление о закупке уже появилось, поставщики могут подать свои заявки до 12 марта 2025 года. Победителя тендера определят 14 марта.

Какие территории обработают и когда

Наименование объектов обработки
Наименование объектов обработки
Наименование объектов обработки
Наименование объектов обработки. Фото: Госзакупки

Общая площадь, которую планируют обработать, составляет почти 7,4 млн кв. м. Работы будут проходить в два этапа: весной и осенью.

  • Первый этап продлится с момента подписания контракта до 25 мая 2025 года. В это время планируется провести акарицидную обработку и полевую дератизацию на площади 3,7 млн кв. м;
  • Второй этап начнется 25 августа и завершится 1 октября 2025 года. В этот период обработают оставшуюся половину территории.

Для уничтожения клещей, в том числе опасных переносчиков энцефалита и болезни Лайма, будут использовать специальные инсектоакарицидные средства в виде порошков. Эти препараты должны обеспечить паразитологическую эффективность не менее 95%, а остаточное количество клещей не должно превышать 0,5 особей на 1 километр.

Чтобы справиться с грызунами — серыми и черными крысами, а также домашними мышами, — специалисты применят родентицидные средства в виде пищевых приманок. Эти препараты предназначены для борьбы с грызунами на различных объектах: от промышленных зон до лечебных учреждений. Эффект от дератизации должен сохраняться не менее трех месяцев с момента обработки.

Ранее Городу55 стало известно, что в лесах Омской области проведут масштабное истребление другого опасного вредителя — шелкопряда.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Грызуны#Клещи#Тендер
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