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Posted 5 марта, 05:49

Published 5 марта, 05:49

Modified 5 марта, 05:55

Updated 5 марта, 05:55

В Омске за сутки восемь школ отправили учеников на карантин

В Омске за сутки восемь школ отправили учеников на карантин

5 марта 2025, 05:49
Фото: 1MI.
В сезон заболеваемости ОРВИ и школьники, и детсадовцы переходят на удаленку.

Заболеваемость ОРВИ в Омске продолжает расти — детей отправляют на карантин. В депобре Городу55 сообщили, что по состоянию на 5 марта образовательный процесс приостановили в 149 классах 43 школ и в 75 группах 52 детских садов.

Для сравнения: по данным на 4 марта, на изоляцию были отправлены ученики 120 классов 35 школ и воспитанники 69 групп 50 детских садов.

В Роспотребнадзоре напоминают о важности соблюдения мер профилактики ОРИ и гриппа: частое мытье рук, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, избегание контактов с больными, проветривание помещений, здоровый образ жизни и вакцинация против гриппа.

Ранее мы писали, что в России начал распространяться метапневмовирус. Вспышки заболевания зафиксировали в нескольких регионах. О симптомах и лечении метапневмовируса, а также способах защиты от инфекции рассказываем в материале Города55.

«Все болеют, учителя с кашлем»: омичи рассказали о скачке заболеваемости в школах
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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Роспотребнадзор#ОРВИ#Карантин#Вакцинация#Профилактика#Заболеваемость#Школы#Детские сады
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