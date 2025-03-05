В Омске за сутки восемь школ отправили учеников на карантин

Posted 5 марта, 05:49
Published 5 марта, 05:49
Modified 5 марта, 05:55
Updated 5 марта, 05:55
Заболеваемость ОРВИ в Омске продолжает расти — детей отправляют на карантин. В депобре Городу55 сообщили, что по состоянию на 5 марта образовательный процесс приостановили в 149 классах 43 школ и в 75 группах 52 детских садов.
Для сравнения: по данным на 4 марта, на изоляцию были отправлены ученики 120 классов 35 школ и воспитанники 69 групп 50 детских садов.
В Роспотребнадзоре напоминают о важности соблюдения мер профилактики ОРИ и гриппа: частое мытье рук, использование одноразовых салфеток при кашле и чихании, избегание контактов с больными, проветривание помещений, здоровый образ жизни и вакцинация против гриппа.
Ранее мы писали, что в России начал распространяться метапневмовирус. Вспышки заболевания зафиксировали в нескольких регионах. О симптомах и лечении метапневмовируса, а также способах защиты от инфекции рассказываем в материале Города55.