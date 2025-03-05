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Posted 5 марта, 08:47

Published 5 марта, 08:47

Modified 5 марта, 08:49

Updated 5 марта, 08:49

иллюстрация

В Омске пройдет аукцион на право комплексной застройки на Северных

5 марта 2025, 08:47
Фото: 1MI. иллюстрация

В Омске объявили торги на право комплексной застройки на Северных

Соответствующее распоряжение подписано главным архитектором города.

Директор департамента и архитектуры администрации Омска Роман Воробьев, занимающий еще и должность главного архитектора города, подписал распоряжение о проведении очередного электронного аукциона. Победитель торгов получит право заниматься «комплексным развитием» территории в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная.

«Установить начальную цену предмета аукциона в размере 1 326 042 838 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей», — говорится в документе.

Задаток, который нужно внести для участия в аукционе, составляет половину от этой суммы, то есть более 660 млн рублей. Шаг аукциона будет составлять 3%, то есть более 39 млн.

Напомним: постановление о масштабной реконструкции, предполагающей снос примерно 500 частных домов, было подписано в октябре 2024 года. Освободившуюся территорию нужно будет застраивать многоэтажными домами в течение 10 лет. Месяц назад мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что проект заинтересовал нескольких потенциальных инвесторов (как омских, так и иногородних), но не стал называть конкретные компании.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Аукцион#Торги#Новости#КРТ#Северные
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