В Омске пройдет аукцион на право комплексной застройки на Северных

Напомним: постановление о масштабной реконструкции, предполагающей снос примерно 500 частных домов, было подписано в октябре 2024 года. Освободившуюся территорию нужно будет застраивать многоэтажными домами в течение 10 лет. Месяц назад мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что проект заинтересовал нескольких потенциальных инвесторов (как омских, так и иногородних), но не стал называть конкретные компании.