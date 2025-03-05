В Омске пройдет аукцион на право комплексной застройки на Северных

Posted 5 марта, 08:47
Published 5 марта, 08:47
Modified 5 марта, 08:49
Updated 5 марта, 08:49
Директор департамента и архитектуры администрации Омска Роман Воробьев, занимающий еще и должность главного архитектора города, подписал распоряжение о проведении очередного электронного аукциона. Победитель торгов получит право заниматься «комплексным развитием» территории в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная.
«Установить начальную цену предмета аукциона в размере 1 326 042 838 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей», — говорится в документе.
Задаток, который нужно внести для участия в аукционе, составляет половину от этой суммы, то есть более 660 млн рублей. Шаг аукциона будет составлять 3%, то есть более 39 млн.
Напомним: постановление о масштабной реконструкции, предполагающей снос примерно 500 частных домов, было подписано в октябре 2024 года. Освободившуюся территорию нужно будет застраивать многоэтажными домами в течение 10 лет. Месяц назад мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что проект заинтересовал нескольких потенциальных инвесторов (как омских, так и иногородних), но не стал называть конкретные компании.