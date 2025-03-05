В Омске появился единый номер для вызова врача и записи на прием

Posted 5 марта, 11:48
Published 5 марта, 11:48
Modified 5 марта, 13:35
Updated 5 марта, 13:35
С 4 марта в Омской области работает единый номер 122, по которому жители региона могут быстро записаться на прием в больницу или вызвать врача на дом. Номер уже подключили к дополнительной кнопке 0, которая соединяет абонентов со специалистами службы.
«Теперь нет необходимости тратить время на долгие телефонные разговоры и поиск нужных номеров. Всего один короткий номер — 122 с добавочным 0 — и вы моментально соединяетесь со специалистами службы. Наши операторы быстро и профессионально оформят ваше обращение и передадут его в выбранное вами лечебное учреждение для записи на консультацию или вызова врача на дом», — передает слова представителя БУ Омской области «Безопасный регион» портал Om1.
Известно, что новая услуга работает круглосуточно.
Ранее Город55 писал, что Омская область выделит 110,3 млн рублей на санавиацию.