В Омске подписали постановление об эвакуации брошенных машин

Posted 5 марта, 11:09
Published 5 марта, 11:09
Modified 5 марта, 11:42
Updated 5 марта, 11:42
Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление «об утверждении Порядка выявления, перемещения и хранения бесхозяйных транспортных средств» на территории муниципалитета. Из этого документа следует, в частности, что у властей появится возможность эвакуировать машины, брошенные на парковках и во дворах. Администрация округа, получив «сигнал» о такой машине, должна будет провести обследование и составить акт, а потом вывезти автомобиль в специальное место хранения.
Бесхозными будут официально считаться машины, собственник которых неизвестен, а также такие, у которых нет кузовных деталей, стекол, колес, агрегатов и элементов. Другие признаки бесхозности — неисправные замки и сквозные дыры более 10 кв. см.
В течение пяти дней чиновники должны будут искать владельца машины, а эвакуацию они должны будут анонсировать публикацией на сайте мэрии. После этого автомобиль будет, наконец, эвакуирован.
Проект документа прошел предварительное обсуждение в городском Совете, причем у депутатов возникли вопросы о том, есть ли где хранить брошенные авто. Выяснилось, что в общей сложности таких машин в Омске 150-200, и эвакуировать их будут постепенно.