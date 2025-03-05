В Омске подписали постановление об эвакуации брошенных машин

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление «об утверждении Порядка выявления, перемещения и хранения бесхозяйных транспортных средств» на территории муниципалитета. Из этого документа следует, в частности, что у властей появится возможность эвакуировать машины, брошенные на парковках и во дворах. Администрация округа, получив «сигнал» о такой машине, должна будет провести обследование и составить акт, а потом вывезти автомобиль в специальное место хранения.