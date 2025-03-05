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Posted 5 марта, 13:49

Published 5 марта, 13:49

Modified 5 марта, 16:10

Updated 5 марта, 16:10

В Омске может появится комплекс по переработке бытовых отходов

В Омске планируют построить завод по переработке бытовых отходов за 120 млн рублей

5 марта 2025, 13:49
Фото: Изображение Midjourney. В Омске может появится комплекс по переработке бытовых отходов
Проект сегодня приняли к рассмотрению на заседании инвесткомитета при губернаторе.

Сегодня на заседании инвесткомитета при губернаторе рассмотрели проект строительства нового комплекса по переработке бытовых отходов. Такое решение поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить процента отходов за счет переработки мусора.

«Проектом предусмотрено строительство нового производственного комплекса, перерабатывающего пластиковые отходы в гранулы, которые можно использовать вторично. Гранулы первого сорта применяются для производства пленок», — рассказали в телеграм-канале «Экономика 55».

Инвестором проекта выступает ООО «Химснаб», на воплощение его в жизнь готовы потратить более 120 млн рублей.

Напомним, что недавно омский регоператор «Магнит» рассказал о незаконном вывозе мусора из ресторанов сети «Ростикс».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Отходы#Сортировка отходов#Утилизация отходов
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