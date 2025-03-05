В Омске планируют построить завод по переработке бытовых отходов за 120 млн рублей

Posted 5 марта, 13:49
Published 5 марта, 13:49
Modified 5 марта, 16:10
Updated 5 марта, 16:10
Сегодня на заседании инвесткомитета при губернаторе рассмотрели проект строительства нового комплекса по переработке бытовых отходов. Такое решение поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду и уменьшить процента отходов за счет переработки мусора.
«Проектом предусмотрено строительство нового производственного комплекса, перерабатывающего пластиковые отходы в гранулы, которые можно использовать вторично. Гранулы первого сорта применяются для производства пленок», — рассказали в телеграм-канале «Экономика 55».
Инвестором проекта выступает ООО «Химснаб», на воплощение его в жизнь готовы потратить более 120 млн рублей.
Напомним, что недавно омский регоператор «Магнит» рассказал о незаконном вывозе мусора из ресторанов сети «Ростикс».