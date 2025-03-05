В Омске решили построить две бесплатные парковки для машин. Рассказываем, где

Posted 5 марта, 13:01
Published 5 марта, 13:01
Modified 5 марта, 16:12
Updated 5 марта, 16:12
На сайте городской администрации опубликовали приказы о создании новых бесплатных парковок в двух округах Омска, документы подписал директор департамента городского хозяйства омской мэрии Евгений Фомин.
Парковочная зона общего пользования на 16 машино-мест появится в Кировском округе в районе здания № 67 по улице Конева. Вторая расположится на улице Харьковской в Октябрьском округе и будет рассчитана на 65 мест.
Как следует из приказов, парковку по улице Конева просил построить индивидуальный предприниматель Стручков Е. В., а парковку на Харьковской — АО «Сибирские приборы и системы».
Напомним, что недавно в Советском округе ввели новый запрет на парковку автомобилей. Речь идет об участке улицы Коммунальной в районе дома №7. Парковка запрещена на обеих сторонах улицы, такая мера должна избавить территорию от заторов.