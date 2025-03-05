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Posted 5 марта, 13:01

Published 5 марта, 13:01

Modified 5 марта, 16:12

Updated 5 марта, 16:12

В Омске появятся две новых парковки

В Омске решили построить две бесплатные парковки для машин. Рассказываем, где

5 марта 2025, 13:01
Фото: 1MI. В Омске появятся две новых парковки

В Омске по заявкам горожан одобрили строительство двух бесплатных парковок

Парковки на 16 и 65 мест расположатся в Кировском и Октябрьском административных округах.

На сайте городской администрации опубликовали приказы о создании новых бесплатных парковок в двух округах Омска, документы подписал директор департамента городского хозяйства омской мэрии Евгений Фомин.

Парковочная зона общего пользования на 16 машино-мест появится в Кировском округе в районе здания № 67 по улице Конева. Вторая расположится на улице Харьковской в Октябрьском округе и будет рассчитана на 65 мест.

Как следует из приказов, парковку по улице Конева просил построить индивидуальный предприниматель Стручков Е. В., а парковку на Харьковской — АО «Сибирские приборы и системы».

Напомним, что недавно в Советском округе ввели новый запрет на парковку автомобилей. Речь идет об участке улицы Коммунальной в районе дома №7. Парковка запрещена на обеих сторонах улицы, такая мера должна избавить территорию от заторов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парковка#Новости#Стоянка#Парковка автомобилей#Парковки
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