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Posted 5 марта, 08:53

Published 5 марта, 08:53

Modified 5 марта, 08:55

Updated 5 марта, 08:55

Три игрока «Авангарда» вошли в All Star Team

Тотальное превосходство: три игрока омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ

5 марта 2025, 08:53
Фото: ХК «Авангард». Три игрока «Авангарда» вошли в All Star Team
В All Star Team КХЛ вошли нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник Дамир Шарипзянов.

В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали состав Звездной команды февраля — в нее вошли игроков клубов КХЛ, которые стали лучшими на своих позициях в предыдущий месяц регулярного чемпионата. Среди них оказались три игрока «Авангарда» — нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник и капитан омичей Дамир Шарипзянов.

Место в ряду лучших нападающих вместе с «ястребами» занимает игрок «Ак Барса» Артем Галимов, а пару Дамиру Шарипзянову составил капитан ЦСКА Никита Нестеров. Лучшим вратарем же стал Василий Демченко, который сейчас представляет владивостокский «Адмирал».

All Star Team месяца
All Star Team месяца. Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что на прошлой неделе «Авангард» возглавил Индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» поднялись сразу на четыре позиции, также в пятерку лидеров вошли минское «Динамо», «Автомобилист», «Металлург» и «Локомотив».

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