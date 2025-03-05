Тотальное превосходство: три игрока омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ

В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали состав Звездной команды февраля — в нее вошли игроков клубов КХЛ, которые стали лучшими на своих позициях в предыдущий месяц регулярного чемпионата. Среди них оказались три игрока «Авангарда» — нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник и капитан омичей Дамир Шарипзянов.