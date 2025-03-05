Тотальное превосходство: три игрока омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ

Posted 5 марта, 08:53
Published 5 марта, 08:53
Modified 5 марта, 08:55
Updated 5 марта, 08:55
В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали состав Звездной команды февраля — в нее вошли игроков клубов КХЛ, которые стали лучшими на своих позициях в предыдущий месяц регулярного чемпионата. Среди них оказались три игрока «Авангарда» — нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник и капитан омичей Дамир Шарипзянов.
Место в ряду лучших нападающих вместе с «ястребами» занимает игрок «Ак Барса» Артем Галимов, а пару Дамиру Шарипзянову составил капитан ЦСКА Никита Нестеров. Лучшим вратарем же стал Василий Демченко, который сейчас представляет владивостокский «Адмирал».
Напомним, что на прошлой неделе «Авангард» возглавил Индекс силы команд Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» поднялись сразу на четыре позиции, также в пятерку лидеров вошли минское «Динамо», «Автомобилист», «Металлург» и «Локомотив».