Судья из Омска получил высокую должность в Сочи

Горобец является выпускником Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе. В 1996–2001 годах он был судьей Омского гарнизонного военного суда, в 2001 — 2005 — заместителем председателя этого суда. Позже Горобец переехал в Санкт-Петербург, а в конце 2023 года был назначен заместителем председателя Третьего апелляционного суда в Сочи.