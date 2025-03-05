Судья из Омска получил высокую должность в Сочи

Posted 5 марта, 09:12
Published 5 марта, 09:12
Modified 5 марта, 09:14
Updated 5 марта, 09:14
В городе Сочи вчера, 4 марта, был официально представлен глава Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. Этот пост занял Сергей Горобец, начинавший карьеру в Омске.
Горобец является выпускником Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе. В 1996–2001 годах он был судьей Омского гарнизонного военного суда, в 2001 — 2005 — заместителем председателя этого суда. Позже Горобец переехал в Санкт-Петербург, а в конце 2023 года был назначен заместителем председателя Третьего апелляционного суда в Сочи.
Юрисдикция данного суда распространяется на весь юг России, включая республики Северного Кавказа, Кубань, Ставрополье, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.