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Posted 5 марта, 09:12

Published 5 марта, 09:12

Modified 5 марта, 09:14

Updated 5 марта, 09:14

Судья из Омска получил статусную должность на юге России

Судья из Омска получил высокую должность в Сочи

5 марта 2025, 09:12
Фото: 1MI.

Судья из Омска получил статусную должность на юге России

Сергей Горобец возглавил Третий апелляционный суд.

В городе Сочи вчера, 4 марта, был официально представлен глава Третьего апелляционного суда общей юрисдикции. Этот пост занял Сергей Горобец, начинавший карьеру в Омске.

Горобец является выпускником Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища имени М. В. Фрунзе. В 1996–2001 годах он был судьей Омского гарнизонного военного суда, в 2001 — 2005 — заместителем председателя этого суда. Позже Горобец переехал в Санкт-Петербург, а в конце 2023 года был назначен заместителем председателя Третьего апелляционного суда в Сочи.

Юрисдикция данного суда распространяется на весь юг России, включая республики Северного Кавказа, Кубань, Ставрополье, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области.

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