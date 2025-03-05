Студент ОмГУ через суд доказал незаконность своего отчисления из вуза за пропуски пар

Posted 5 марта, 10:10
Published 5 марта, 10:10
Modified 5 марта, 16:53
Updated 5 марта, 16:53
Городу55 стало известно, что студент ОмГУ выиграл громкое дело из-за незаконной попытки вуза отчислить его за пропущенные занятия. Как сообщил наш источник, знакомый с ситуацией, у обучающегося второго курса юридического факультета не было ни финансовых, ни академических долгов. Однако к третьей сессии его не допустили якобы из-за того, что он пропускал семинары по философии в ноябре прошлого года.
Как следует из акта, который оказался в распоряжении редакции, сотрудники вуза дали студенту возможность представить письменное объяснение по поводу пропуска практического занятия, однако он этого не сделал.
В приказе госуниверситета от 29 ноября говорится, что в отношении студента применили меру дисциплинарного взыскания в виде выговора, а затем — отчисления «в связи с нарушением обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 Nº 273-Ф3 „Об образовании в Российской Федерации“, подпункта „а“ пункта 2,2, Правил внутреннего распорядка обучающихся в ОмГУ, утвержденных приказом от 03.09.2013 № 01-05/45».
Не согласившись с решением ОмГУ, студент вместе с мамой, которая платила за обучение, подали иск в Советский районный суд. Представителем обучающегося была доцент кафедры гражданского права ОмГУ Олеся Филиппова.
«По устной информации, полученной мною от сына, я узнала о том, что он был отчислен из Университета за нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка Университета. При этом никаких распорядительных актов, документов, послуживших основанием для досрочного расторжения договора, а равно уведомления о прекращении предоставления образовательных услуг ни моему сыну Исполнителем, ни мне, как Заказчику, направлено не было», — говорится в иске.
Суд пришел к выводу, что пропуск лекционных занятий свидетельствует лишь о ненадлежащем выполнении учебного плана, но не может служить основанием для досрочного прекращения образовательных отношений, поскольку какая-либо академическая задолженность за предыдущий учебный период отсутствует, а в отношении нового цикла дисциплин еще не наступила промежуточная аттестация. К тому же, студент «осуществлял на постоянной основе самостоятельную подготовку к занятиям, выполнял задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы».
Более того, ни в п. 1 ч.1ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ни в подпункте «а» пункта 2.2. Правил внутреннего распорядка в ОмГУ, не прописано, что за пропуск занятий могут применить меру дисциплинарного взыскания.
«Из вышеизложенного следует, что должностные лица Университета незаконно издали приказ об отчислении, ухудшающие положение обучающегося. В связи, с чем приказ от отчисления моего сына из Университета подлежит отмене, как принятый с нарушением установленного порядка», — сказано в исковом заявление.
В итоге судья вынесла решение отменить незаконные приказы о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора и отчисления, а также восстановить студента и компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей (с учетом потребительского штрафа) в пользу омича и в размере 15 тысяч (с учетом потребительского штрафа) в пользу его мамы.
«Ректор решил, что отчислить можно за пропущенные занятия, однако суд указал, что это не так. В законе об образовании говорится, что отчислить можно за неосвоение образовательной программы или при наличии академических долгов (то есть при невыполнении учебного плана), — сообщила Городу55 Олеся Филиппова. — Как выяснилось, на других факультетах есть студенты, которые тоже отчислены из-за пропусков. Но они не стали обращаться в суд — либо не захотели сопротивляться, либо решили не проверять решение вуза на соответствие законодательству, думая, что так можно».
Накануне также выяснилось, что иск был удовлетворен частично.
Согласно статье 61 ФЗ «Об образовании» образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Таким образом, судом было принято решение отменить три незаконных приказа ОмГУ.
Добавим, что мы обратились в пресс-службу ОмГУ имени Ф. М. Достоевского за официальным комментарием. Город55 будет продолжать за развитием ситуации.