Студент ОмГУ через суд доказал незаконность своего отчисления из вуза за пропуски пар

Городу55 стало известно, что студент ОмГУ выиграл громкое дело из-за незаконной попытки вуза отчислить его за пропущенные занятия. Как сообщил наш источник, знакомый с ситуацией, у обучающегося второго курса юридического факультета не было ни финансовых, ни академических долгов. Однако к третьей сессии его не допустили якобы из-за того, что он пропускал семинары по философии в ноябре прошлого года.