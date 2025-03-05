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Posted 5 марта, 08:21

Published 5 марта, 08:21

Modified 5 марта, 08:23

Updated 5 марта, 08:23

Старинное здание на Карла Маркса, 11 в Омске

Столетнюю двухэтажную казарму в центре Омска решили сдать в частные руки на 5 лет

5 марта 2025, 08:21
Фото: Яндекс Карты. Старинное здание на Карла Маркса, 11 в Омске
Под аренду в старинном здании на проспекте Карла Маркса отдают два помещения. Договор собираются заключить на пять лет.

ТУ Росимущества выставил на торги два помещения в двухэтажном здании на Карла Маркса, 11 в Омске. Для помещений площадью 490,2 кв. м и 956,3 кв. м ищут арендаторов на срок в 5 лет. Ежегодный арендный платеж составит 1 364 720 рублей и 2 593 490 рублей соответственно.

Предлагаемые к аренде помещения находятся в старинном здании 1910 года постройки. Оно признано объектом культурного наследия — по адресу располагалась казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады.

Сдаваемые в аренду помещения в казарме на Карла Маркса
Сдаваемые в аренду помещения в казарме на Карла Маркса
Сдаваемые в аренду помещения в казарме на Карла Маркса
Сдаваемые в аренду помещения в казарме на Карла Маркса. Фото: ГИС Торги

Отметим, что в апреле прошлого года для помещений уже пытались найти арендаторов, но тогда арендные платежи были немного выше. Будущему арендатору следует быть готовым к ремонту: состояние помещений оставляет желать лучшего. Итоги аукционов на этот раз планируют подвести 3 апреля 2025 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Аренда#Новости#Историческое здание#Росимущество
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