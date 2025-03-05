Столетнюю двухэтажную казарму в центре Омска решили сдать в частные руки на 5 лет

Отметим, что в апреле прошлого года для помещений уже пытались найти арендаторов, но тогда арендные платежи были немного выше. Будущему арендатору следует быть готовым к ремонту: состояние помещений оставляет желать лучшего. Итоги аукционов на этот раз планируют подвести 3 апреля 2025 года.