Столетнюю двухэтажную казарму в центре Омска решили сдать в частные руки на 5 лет

Posted 5 марта, 08:21
Published 5 марта, 08:21
Modified 5 марта, 08:23
Updated 5 марта, 08:23
ТУ Росимущества выставил на торги два помещения в двухэтажном здании на Карла Маркса, 11 в Омске. Для помещений площадью 490,2 кв. м и 956,3 кв. м ищут арендаторов на срок в 5 лет. Ежегодный арендный платеж составит 1 364 720 рублей и 2 593 490 рублей соответственно.
Предлагаемые к аренде помещения находятся в старинном здании 1910 года постройки. Оно признано объектом культурного наследия — по адресу располагалась казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады.
Отметим, что в апреле прошлого года для помещений уже пытались найти арендаторов, но тогда арендные платежи были немного выше. Будущему арендатору следует быть готовым к ремонту: состояние помещений оставляет желать лучшего. Итоги аукционов на этот раз планируют подвести 3 апреля 2025 года.