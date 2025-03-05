Сотрудники ОНПЗ назвали молодежи востребованные профессии в нефтепереработке

В рамках встречи молодежь познакомили с деятельностью предприятия, рассказали о самых востребованных профессиях и о том, как построить карьеру на крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе. Руководство ОНПЗ и представители академии «Авангард» обсудили с ребятами личностные компетенции и инженерные знания, которые следует развивать, чтобы стать профессионалом.