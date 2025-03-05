Сотрудники ОНПЗ назвали молодежи востребованные профессии в нефтепереработке

Posted 5 марта, 10:15
Published 5 марта, 10:15
Modified 5 марта, 10:15
Updated 5 марта, 10:15
В Омском государственном техническом университете прошло профориентационное мероприятие ОНПЗ. Участниками мероприятия стали школьники 9-11 классов, студенты ссузов, вузов, базовой кафедры «Газпром нефти», а также спортсмены ХА «Авангард».
В рамках встречи молодежь познакомили с деятельностью предприятия, рассказали о самых востребованных профессиях и о том, как построить карьеру на крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе. Руководство ОНПЗ и представители академии «Авангард» обсудили с ребятами личностные компетенции и инженерные знания, которые следует развивать, чтобы стать профессионалом.
«Профориентационные мероприятия ОНПЗ позволяют молодежи открыть для себя карьерные перспективы на предприятии, которое является одним из самых привлекательных работодателей в регионе. Сегодня у школьников большой интерес к техническим профессиям. Именно таких специалистов мы готовим на базовой кафедре „Газпром нефти“. Благодаря сотрудничеству с ОНПЗ наши выпускники умеют применять знания в реальных условиях современного производства», — отметил ректор ОмГТУ Павел Корчагин.
Омский ОНПЗ, заинтересованный в квалифицированных молодых кадрах, уделяет большое внимание профориентации и обучению специалистов со школьной скамьи.
«Совместно с 13 учебными заведениями города Омска мы реализуем программу „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ по подготовке молодежи к работе на высокотехнологичном нефтеперерабатывающем предприятии», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что с 2024 года в рамках программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» Омский нефтеперерабатывающий завод совместно с хоккейной академией «Авангард» запустил проект «Спорт+Наука». Его задача — предоставить юным хоккеистам получить качественное техническое образование.