Снова в топе: три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ

Posted 5 марта, 11:19
Published 5 марта, 11:19
Modified 5 марта, 11:19
Updated 5 марта, 11:19
Победная серия «Авангарда» из девяти матчей не могла не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз в топе оказались три «ястреба» — Константин Окулов, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.
Нападающий Окулов занял второе место с коэффициентом 3.94, уступив лишь вратарю «Адмирала» Василию Демченко, его показатель — 4.39, далее последовал капитан омичей с показателем 3.90. Четвертое место занял Якупов, его коэффициент — 3.84.
Напомним, что вчера «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше.