Снова в топе: три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ

Победная серия «Авангарда» из девяти матчей не могла не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз в топе оказались три «ястреба» — Константин Окулов, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.