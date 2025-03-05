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Posted 5 марта, 11:19

Published 5 марта, 11:19

Modified 5 марта, 11:19

Updated 5 марта, 11:19

Снова в топе: три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ

Снова в топе: три игрока «Авангарда» вошли в список 10 лучших хоккеистов КХЛ

5 марта 2025, 11:19
Фото: ХК «Авангард».
В рейтинг игроков на 23-25 неделях КХЛ вошли Константин Окулов, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.

Победная серия «Авангарда» из девяти матчей не могла не отразиться на рейтинге игроков последних двух недель регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз в топе оказались три «ястреба» — Константин Окулов, Дамир Шарипзянов и Наиль Якупов.

Нападающий Окулов занял второе место с коэффициентом 3.94, уступив лишь вратарю «Адмирала» Василию Демченко, его показатель — 4.39, далее последовал капитан омичей с показателем 3.90. Четвертое место занял Якупов, его коэффициент — 3.84.

Напомним, что вчера «Авангард» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Итог встречи решился в овертайме, победную шайбу «ястребов» забросил Рид Буше.

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