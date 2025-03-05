Сегодня в Омске: обрушение крыши, «звездные» игроки «Авангарда» и мощное потепление

Сегодня днем в магазине «Магнит» по ул. Маяковского, 52 обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали покупателей и работников, информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают правоохранители, их контролирует заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. По факту обрушения началась проверка.