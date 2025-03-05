Сегодня в Омске: обрушение крыши, «звездные» игроки «Авангарда» и мощное потепление

Posted 5 марта, 14:11
Published 5 марта, 14:11
Modified 5 марта, 14:11
Updated 5 марта, 14:11
Новость №1. В Центральном округе Омска рухнул потолок «Магнита»
Сегодня днем в магазине «Магнит» по ул. Маяковского, 52 обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали покупателей и работников, информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают правоохранители, их контролирует заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. По факту обрушения началась проверка.
Новость №2. Игроки омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ
В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали состав Звездной команды февраля — в нее вошли игроков клубов КХЛ, которые стали лучшими на своих позициях. Среди таких оказались три игрока «Авангарда» — нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник и капитан омичей Дамир Шарипзянов.
Новость №3. Омичей ждет резкое изменение погоды
Синоптики прогнозируют скорое потепление в Омской области. По прогнозу приложения «Погода» в конце следующей недели потеплеет до +3… +7 градусов днем, ночами будет до -6. Сервис Gismeteo тоже прогнозируют плюсовую температуру к середине месяца. Теплеть начнет со следующей среды, 12 марта.