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Posted 5 марта, 14:11

Published 5 марта, 14:11

Modified 5 марта, 14:11

Updated 5 марта, 14:11

Иллюстрация

Сегодня в Омске: обрушение крыши, «звездные» игроки «Авангарда» и мощное потепление

5 марта 2025, 14:11
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Центральном округе Омска рухнул потолок «Магнита»

Сегодня днем в магазине «Магнит» по ул. Маяковского, 52 обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали покупателей и работников, информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте работают правоохранители, их контролирует заместитель прокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов. По факту обрушения началась проверка.

Началась проверка: у магазина «Магнит» в Омске обрушилась крыша
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Новость №2. Игроки омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ

В соцсетях Континентальной хоккейной лиги опубликовали состав Звездной команды февраля — в нее вошли игроков клубов КХЛ, которые стали лучшими на своих позициях. Среди таких оказались три игрока «Авангарда» — нападающие Константин Окулов и Райан Спунер, а также защитник и капитан омичей Дамир Шарипзянов.

Тотальное превосходство: три игрока омского «Авангарда» вошли в Звездную команду КХЛ
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Новость №3. Омичей ждет резкое изменение погоды

Синоптики прогнозируют скорое потепление в Омской области. По прогнозу приложения «Погода» в конце следующей недели потеплеет до +3… +7 градусов днем, ночами будет до -6. Сервис Gismeteo тоже прогнозируют плюсовую температуру к середине месяца. Теплеть начнет со следующей среды, 12 марта.

До +7! В Омск совсем скоро придет мощное потепление
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