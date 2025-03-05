Русская душа в Голливуде: какие отечественные кинокартины получали «Оскар»

В 21 веке российские фильмы стали чаще появляться в списках номинантов. Режиссер Андрей Звягинцев дважды был близок к получению «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году на премию претендовал его фильм «Левиафан» — жесткая драма о коррупции и безысходности в российской глубинке. А в 2018 году номинацию получила картина «Нелюбовь», исследующая проблемы отчуждения и равнодушия в современном обществе. Несмотря на то, что оба фильма не получили статуэтку, они произвели сильное впечатление на международную аудиторию.