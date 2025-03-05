Русская душа в Голливуде: какие отечественные кинокартины получали «Оскар»

Posted 5 марта, 04:47
Published 5 марта, 04:47
Modified 5 марта, 04:49
Updated 5 марта, 04:49
Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград в мире кино. Ежегодно миллионы зрителей по всему миру следят за церемонией, где заветные статуэтки находят своих обладателей. В 2025 году на красной дорожке побывал и отечественный актер Юра Борисов — хотя домой он статуэтку не увез, это вовсе не значит, что русские никогда не были достойны высшей кинонаграды.
Для российской киноиндустрии попадание в число номинантов или тем более получение «Оскара» — это не только вопрос престижа, но и возможность заявить о себе на мировой арене. За всю историю премии лишь немногим отечественным картинам удалось пробиться в этот закрытый клуб. Но каждая из них несла в себе что-то особенное и уникальное.
Город55 расскажет о тех, кто уже вписал свое имя в историю «Оскара», и о тех, кто был близок к этому. От первых триумфов советского кинематографа до современных номинантов, от эпических полотен до анимационных короткометражек — перед вами история российского кино на самой престижной кинопремии мира.
Документальный фильм, снятый режиссерами Леонидом Варламовым и Ильей Копалиным, стал первым советским фильмом, номинированным на премию «Оскар». В 1943 году «Разгром немецких войск под Москвой» получил награду в категории «Лучший документальный фильм». Эта картина представляет собой хронику масштабного контрнаступления Красной армии. Фильм потряс западную аудиторию реальными кадрами ожесточенных боев, разрушений и героизма советских солдат. Съемки велись в экстремальных условиях прямо на полях сражений, что добавило картине документальной силы и аутентичности.
Крупная победа российского кино на «Оскаре» произошла в 1969 году, когда эпическая драма Сергея Бондарчука «Война и мир» получила награду за «Лучший фильм на иностранном языке». Снятый по одноименному роману Льва Толстого, мини-сериал впечатлил зрителей масштабностью батальных сцен и глубоким погружением в эпоху наполеоновских войн. Производство фильма было грандиозным: в массовках участвовали тысячи солдат, а бюджет по тем временам был рекордным (29 млн долларов).
Еще одна статуэтка отправилась в СССР в 1976 году благодаря фильму Акиры Куросава. Этот советско-японский проект, снятый по книге путешественника Владимира Арсеньева, рассказал трогательную историю дружбы между исследователем и местным охотником. Кинокартина «Дерсу Узала» выиграла в категории «Лучший фильм на иностранном языке», став символом культурного обмена между странами.
В 1981 году мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». История о трех подругах, их мечтах и разочарованиях, развернувшаяся на фоне советской действительности, оказалась близка не только российскому, но и зарубежному зрителю. Фильм стал культовым и до сих пор вызывает ностальгию у многих поколений.
Период 90-х также принес успех. В 1993 году номинацию на «Оскар» получил фильм Никиты Михалкова «Урга — территория любви», однако статуэтку он не взял. Спустя два года Михалков все же удостоился награды за картину «Утомленные солнцем» — драму о трагедии семьи на фоне сталинских репрессий. Фильм потряс зрителей своей искренностью и справедливо получил статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
В 2000 году российская анимация также получила признание: короткометражный фильм Александра Петрова «Старик и море», созданный по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя, завоевал «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Мультфильм был выполнен в уникальной технике масляной живописи на стекле, что добавило ему особую атмосферу и выразительность.
В 21 веке российские фильмы стали чаще появляться в списках номинантов. Режиссер Андрей Звягинцев дважды был близок к получению «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году на премию претендовал его фильм «Левиафан» — жесткая драма о коррупции и безысходности в российской глубинке. А в 2018 году номинацию получила картина «Нелюбовь», исследующая проблемы отчуждения и равнодушия в современном обществе. Несмотря на то, что оба фильма не получили статуэтку, они произвели сильное впечатление на международную аудиторию.
В 2025 году российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» (18+) американского режиссера Шона Бейкера. Это стало значимым событием, поскольку Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» после распада СССР. Однако награду в этой категории получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль» (18+). Несмотря на это, сам факт номинации Борисова свидетельствует о признании его таланта на международном уровне. Талант российского актера во время премии со сцены признал Роберт Дауни-младший.
Ранее Город55 подробно разбирал всех номинантов на «Оскар-2025». Кто боролся за золотую статуэтку и какие фильмы считались фаворитами — подробности в нашем материале.