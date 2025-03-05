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Posted 5 марта, 04:47

Published 5 марта, 04:47

Modified 5 марта, 04:49

Updated 5 марта, 04:49

От советской хроники до современных драм: история «Оскара» в России

Русская душа в Голливуде: какие отечественные кинокартины получали «Оскар»

5 марта 2025, 04:47
Фото: ChatGPT. От советской хроники до современных драм: история «Оскара» в России
У русского актера Юры Борисова настоящий триумф в Голливуде: номинация на главную кинопремию мира, его талант отметили прямо со сцены. В связи с этим Город55 решил вспомнить о других отечественных фильмах, которые были номинированы или стали победителями «Оскара».

Премия «Оскар» — одна из самых престижных наград в мире кино. Ежегодно миллионы зрителей по всему миру следят за церемонией, где заветные статуэтки находят своих обладателей. В 2025 году на красной дорожке побывал и отечественный актер Юра Борисов — хотя домой он статуэтку не увез, это вовсе не значит, что русские никогда не были достойны высшей кинонаграды.

Для российской киноиндустрии попадание в число номинантов или тем более получение «Оскара» — это не только вопрос престижа, но и возможность заявить о себе на мировой арене. За всю историю премии лишь немногим отечественным картинам удалось пробиться в этот закрытый клуб. Но каждая из них несла в себе что-то особенное и уникальное.

Город55 расскажет о тех, кто уже вписал свое имя в историю «Оскара», и о тех, кто был близок к этому. От первых триумфов советского кинематографа до современных номинантов, от эпических полотен до анимационных короткометражек — перед вами история российского кино на самой престижной кинопремии мира.

Первый триумф: «Разгром немецких войск под Москвой», 1942 (12+)

Постер фильма «Разгром немецких войск под Москвой»
Постер фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Фото: Кинопоиск

Документальный фильм, снятый режиссерами Леонидом Варламовым и Ильей Копалиным, стал первым советским фильмом, номинированным на премию «Оскар». В 1943 году «Разгром немецких войск под Москвой» получил награду в категории «Лучший документальный фильм». Эта картина представляет собой хронику масштабного контрнаступления Красной армии. Фильм потряс западную аудиторию реальными кадрами ожесточенных боев, разрушений и героизма советских солдат. Съемки велись в экстремальных условиях прямо на полях сражений, что добавило картине документальной силы и аутентичности.

Легендарная экранизация: «Война и мир», 1966 (18+)

Кадр из фильма «Война и мир»
Кадр из фильма «Война и мир». Фото: Кинопоиск

Крупная победа российского кино на «Оскаре» произошла в 1969 году, когда эпическая драма Сергея Бондарчука «Война и мир» получила награду за «Лучший фильм на иностранном языке». Снятый по одноименному роману Льва Толстого, мини-сериал впечатлил зрителей масштабностью батальных сцен и глубоким погружением в эпоху наполеоновских войн. Производство фильма было грандиозным: в массовках участвовали тысячи солдат, а бюджет по тем временам был рекордным (29 млн долларов).

Мост Между Россией и Японией: «Дерсу Узала», 1975 (18+)

Кадр из фильма «Дерсу Узала»
Кадр из фильма «Дерсу Узала». Фото: Кинопоиск

Еще одна статуэтка отправилась в СССР в 1976 году благодаря фильму Акиры Куросава. Этот советско-японский проект, снятый по книге путешественника Владимира Арсеньева, рассказал трогательную историю дружбы между исследователем и местным охотником. Кинокартина «Дерсу Узала» выиграла в категории «Лучший фильм на иностранном языке», став символом культурного обмена между странами.

Эпоха перестройки и «Москва слезам не верит», 1979 (18+)

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Кадр из фильма «Москва слезам не верит». Фото: Кинопоиск

В 1981 году мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». История о трех подругах, их мечтах и разочарованиях, развернувшаяся на фоне советской действительности, оказалась близка не только российскому, но и зарубежному зрителю. Фильм стал культовым и до сих пор вызывает ностальгию у многих поколений.

Мастерство Михалкова: «Урга — территория любви», 1991 (18+) и «Утомленные солнцем», 1994 (18+)

Кадр из фильма «Утомленные солнцем»
Кадр из фильма «Урга — территория любви»
Кадр из фильма «Утомленные солнцем». Фото: Кинопоиск

Период 90-х также принес успех. В 1993 году номинацию на «Оскар» получил фильм Никиты Михалкова «Урга — территория любви», однако статуэтку он не взял. Спустя два года Михалков все же удостоился награды за картину «Утомленные солнцем» — драму о трагедии семьи на фоне сталинских репрессий. Фильм потряс зрителей своей искренностью и справедливо получил статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Анимация на «Оскаре»: «Старик и море», 1999 (0+)

Кадр из мультфильма «Старик и море»
Кадр из мультфильма «Старик и море». Фото: Кинопоиск

В 2000 году российская анимация также получила признание: короткометражный фильм Александра Петрова «Старик и море», созданный по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя, завоевал «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Мультфильм был выполнен в уникальной технике масляной живописи на стекле, что добавило ему особую атмосферу и выразительность.

Современные номинации: «Нелюбовь», 2017 (18+) и «Левиафан», 2014 (18+) Андрея Звягинцева

Кадр из фильма «Левиафан»
Кадр из фильма «Нелюбовь»
Кадр из фильма «Левиафан». Фото: Кинопоиск

В 21 веке российские фильмы стали чаще появляться в списках номинантов. Режиссер Андрей Звягинцев дважды был близок к получению «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В 2015 году на премию претендовал его фильм «Левиафан» — жесткая драма о коррупции и безысходности в российской глубинке. А в 2018 году номинацию получила картина «Нелюбовь», исследующая проблемы отчуждения и равнодушия в современном обществе. Несмотря на то, что оба фильма не получили статуэтку, они произвели сильное впечатление на международную аудиторию.

Юра Борисов и его номинация на «Оскар» (2025)

Кадр из фильма «Анора»
Кадр из фильма «Анора». Фото: Кинопоиск

В 2025 году российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» (18+) американского режиссера Шона Бейкера. Это стало значимым событием, поскольку Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар» после распада СССР. Однако награду в этой категории получил Киран Калкин за роль в фильме «Настоящая боль» (18+). Несмотря на это, сам факт номинации Борисова свидетельствует о признании его таланта на международном уровне. Талант российского актера во время премии со сцены признал Роберт Дауни-младший.

Ранее Город55 подробно разбирал всех номинантов на «Оскар-2025». Кто боролся за золотую статуэтку и какие фильмы считались фаворитами — подробности в нашем материале.

Кто поборется за «Оскар» в 2025 году: полный список номинантов
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#Риана Дязанцева#Культура#Кино#Россия#Премия#Сериалы#Новости#Фильм#Оскар
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