Posted 5 марта, 12:06
Published 5 марта, 12:06
Modified 5 марта, 12:06
Updated 5 марта, 12:06
По прогнозу социально-экономического развития, представленному Министерством экономического развития РФ в октябре 2024 года, в ближайшие три года ожидается значительный рост производства отечественных лекарственных средств.
В прошлом году объем фармацевтической продукции, произведенной в России, составил 844,3 миллиарда рублей, что на 17,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Готовую продукцию отгружали 462 предприятия — это на 15% выше, чем в 2023 году.
Среди ведущих компаний, занимающихся импортозамещением, выделяются «Фармстандарт», производящий инсулин и противоопухолевые препараты; «Биохимик», специализирующийся на антибиотиках широкого спектра, центр имени Гамалеи, известный своим вкладом в разработку вакцины «Спутник V» против COVID-19, а также «Промомед», выпускающий препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета.
Согласно отчету, опубликованному в начале текущего года, компания «Промомед» продемонстрировала двукратный рост объема продаж. В частности, в январе был зафиксирован прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с выходом на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025 года составил около 42% всех продаж компании в области эндокринологии. Доля доходов от инновационной продукции достигла 70%. В настоящее время «Промомед» предлагает более 330 наименований медикаментов и активно расширяет географию своих поставок, включая Ирак.
«Велгия» — это препарат на основе семаглутида, который направлен на замедление процессов старения и поддержку активного долголетия. Его фармакологические свойства направлены не только на снижение веса, но и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактику диабета второго типа и деменции, а также улучшение когнитивных функций, препарат также положительно воздействует на эмоциональное состояние.