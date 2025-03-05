gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 12:06

Published 5 марта, 12:06

Modified 5 марта, 12:06

Updated 5 марта, 12:06

Российские производители лекарств расширяют линейку импортозамещенных препаратов

Российские производители лекарств расширяют линейку импортозамещенных препаратов

5 марта 2025, 12:06
Фото: 1MI.
Российские фармацевтические компании активно увеличивают объемы производства лекарств, которые заменяют импортные аналоги. Эта мера направлена на снижение зависимости от зарубежных поставок. Особое внимание уделяется созданию дженериков (аналогов) жизненно важных медикаментов.

По прогнозу социально-экономического развития, представленному Министерством экономического развития РФ в октябре 2024 года, в ближайшие три года ожидается значительный рост производства отечественных лекарственных средств.

В прошлом году объем фармацевтической продукции, произведенной в России, составил 844,3 миллиарда рублей, что на 17,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Готовую продукцию отгружали 462 предприятия — это на 15% выше, чем в 2023 году.

Среди ведущих компаний, занимающихся импортозамещением, выделяются «Фармстандарт», производящий инсулин и противоопухолевые препараты; «Биохимик», специализирующийся на антибиотиках широкого спектра, центр имени Гамалеи, известный своим вкладом в разработку вакцины «Спутник V» против COVID-19, а также «Промомед», выпускающий препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета.

Согласно отчету, опубликованному в начале текущего года, компания «Промомед» продемонстрировала двукратный рост объема продаж. В частности, в январе был зафиксирован прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с выходом на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025 года составил около 42% всех продаж компании в области эндокринологии. Доля доходов от инновационной продукции достигла 70%. В настоящее время «Промомед» предлагает более 330 наименований медикаментов и активно расширяет географию своих поставок, включая Ирак.

«Велгия» — это препарат на основе семаглутида, который направлен на замедление процессов старения и поддержку активного долголетия. Его фармакологические свойства направлены не только на снижение веса, но и уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, профилактику диабета второго типа и деменции, а также улучшение когнитивных функций, препарат также положительно воздействует на эмоциональное состояние.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика