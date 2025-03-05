Российские производители лекарств расширяют линейку импортозамещенных препаратов

Согласно отчету, опубликованному в начале текущего года, компания «Промомед» продемонстрировала двукратный рост объема продаж. В частности, в январе был зафиксирован прирост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с выходом на рынок препарата «Велгия», который в январе 2025 года составил около 42% всех продаж компании в области эндокринологии. Доля доходов от инновационной продукции достигла 70%. В настоящее время «Промомед» предлагает более 330 наименований медикаментов и активно расширяет географию своих поставок, включая Ирак.