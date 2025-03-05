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Posted 5 марта, 04:13

Published 5 марта, 04:13

Modified 5 марта, 04:15

Updated 5 марта, 04:15

В Омской области выставили на продажу готовый бизнес с видом на Иртыш

Река в подарок: в Омске выставили на продажу популярную базу отдыха за 150 млн рублей

5 марта 2025, 04:13
Фото: 1MI. В Омской области выставили на продажу готовый бизнес с видом на Иртыш

Омскую базу отдыха «Иртышская Ривьера» выставили на продажу за 150 млн рублей

Причина продажи не уточняется.

В Омской области на продажу выставили популярную базу отдыха «Иртышская Ривьера», расположенную в селе Усть-Заостровка на берегу реки Иртыш. Объявление появилось 4 марта. Стоимость готового бизнеса составляет 150 млн рублей, что примерно равно 10 тысячам рублей за «квадрат». Соответственно, общая площадь комплекса — 15 тысяч кв. м.

Продажа популярной базы отдыха за 150 млн рублей
Продажа популярной базы отдыха за 150 млн рублей. Фото: Авито

«Иртышская Ривьера» славится живописной территорией и возможностями для комфортного загородного отдыха. В объявлении ее описывают как место с «неописуемой красотой» и отдыхом на «5+». База располагается на первой линии реки, предлагая просторные зоны для прогулок и релаксации. База полностью оснащена всеми необходимыми коммуникациями: проведены электричество, газ и вода.

Почему владельцы решили продать бизнес, пока не сообщается. Отметим, по данным «Компаниум», директором ООО «Иртыш Ривьера» с 2021 года числится Сергей Милютин. Компания зарегистрирована с 2019 года, а уставной капитал составляет 360 тысяч рублей. Выручка компании за 2023 год достигла 32,2 млн рублей.

Ранее «Иртышская Ривьера» попала в народный топ баз отдыха Омской области с оценкой 4,5. Подробности — в материале Города55.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Продажа#База отдыха#Авито
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