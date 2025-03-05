Река в подарок: в Омске выставили на продажу популярную базу отдыха за 150 млн рублей

Posted 5 марта, 04:13
Published 5 марта, 04:13
Modified 5 марта, 04:15
Updated 5 марта, 04:15
В Омской области на продажу выставили популярную базу отдыха «Иртышская Ривьера», расположенную в селе Усть-Заостровка на берегу реки Иртыш. Объявление появилось 4 марта. Стоимость готового бизнеса составляет 150 млн рублей, что примерно равно 10 тысячам рублей за «квадрат». Соответственно, общая площадь комплекса — 15 тысяч кв. м.
«Иртышская Ривьера» славится живописной территорией и возможностями для комфортного загородного отдыха. В объявлении ее описывают как место с «неописуемой красотой» и отдыхом на «5+». База располагается на первой линии реки, предлагая просторные зоны для прогулок и релаксации. База полностью оснащена всеми необходимыми коммуникациями: проведены электричество, газ и вода.
Почему владельцы решили продать бизнес, пока не сообщается. Отметим, по данным «Компаниум», директором ООО «Иртыш Ривьера» с 2021 года числится Сергей Милютин. Компания зарегистрирована с 2019 года, а уставной капитал составляет 360 тысяч рублей. Выручка компании за 2023 год достигла 32,2 млн рублей.
Ранее «Иртышская Ривьера» попала в народный топ баз отдыха Омской области с оценкой 4,5. Подробности — в материале Города55.