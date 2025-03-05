Река в подарок: в Омске выставили на продажу популярную базу отдыха за 150 млн рублей

«Иртышская Ривьера» славится живописной территорией и возможностями для комфортного загородного отдыха. В объявлении ее описывают как место с «неописуемой красотой» и отдыхом на «5+». База располагается на первой линии реки, предлагая просторные зоны для прогулок и релаксации. База полностью оснащена всеми необходимыми коммуникациями: проведены электричество, газ и вода.