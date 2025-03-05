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Posted 5 марта, 05:48

Published 5 марта, 05:48

Modified 5 марта, 05:50

Updated 5 марта, 05:50

Участок под ТЦ находится на Волгоградской

Расширяются? Определился арендатор огромного участка под ТЦ на Левобережье Омска

5 марта 2025, 05:48
Фото: 1MI. Участок под ТЦ находится на Волгоградской

В Омске определился инвестор, который построит новый ТЦ рядом с «Бауцентором»

Договор аренды с победителем торгов заключат на 7 лет и 4 месяца. Ежегодно за аренду придется отдавать более 3,2 млн рублей.

В Омске нашли арендатора для огромного земельного участка площадью 1,8 га (согласно данным сайта Роскадастр, уточненная площадь 24 699 «квадратов»). Речь идет о земле, которая находится по соседству с «Бауцентром» на Волгоградской.

На торги заявилось несколько участников — предприниматели Павел Федоров и Илья Нестеренко, а также общество с ограниченной ответственностью «Бауцентр Рус». Последняя компания и стала победителем, подняв начальную цену на 94 тысячи рублей до 3,231 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж за землю.

Участок, который сдали в аренду в Омске
Участок, который сдали в аренду в Омске. Фото: Роскадастр

На участке арендатор сможет построить торгово-развлекательный комплекс.

Отметим, что компания-победитель «Бауцентр Рус» зарегистрирована в Калининграде. В учредителях — Инна Давыдова, Максим Гаврилов и Александр Ярошук. По итогам 2023 года (данных за 2024 год пока нет, — прим. Ред.) выручка фирмы составила 40,9 млрд рублей.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Торговый центр#Новости
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