Расширяются? Определился арендатор огромного участка под ТЦ на Левобережье Омска

На торги заявилось несколько участников — предприниматели Павел Федоров и Илья Нестеренко, а также общество с ограниченной ответственностью «Бауцентр Рус». Последняя компания и стала победителем, подняв начальную цену на 94 тысячи рублей до 3,231 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж за землю.