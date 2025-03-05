Расширяются? Определился арендатор огромного участка под ТЦ на Левобережье Омска

Posted 5 марта, 05:48
Published 5 марта, 05:48
Modified 5 марта, 05:50
Updated 5 марта, 05:50
В Омске нашли арендатора для огромного земельного участка площадью 1,8 га (согласно данным сайта Роскадастр, уточненная площадь 24 699 «квадратов»). Речь идет о земле, которая находится по соседству с «Бауцентром» на Волгоградской.
На торги заявилось несколько участников — предприниматели Павел Федоров и Илья Нестеренко, а также общество с ограниченной ответственностью «Бауцентр Рус». Последняя компания и стала победителем, подняв начальную цену на 94 тысячи рублей до 3,231 млн рублей. Таким будет ежегодный арендный платеж за землю.
На участке арендатор сможет построить торгово-развлекательный комплекс.
Отметим, что компания-победитель «Бауцентр Рус» зарегистрирована в Калининграде. В учредителях — Инна Давыдова, Максим Гаврилов и Александр Ярошук. По итогам 2023 года (данных за 2024 год пока нет, — прим. Ред.) выручка фирмы составила 40,9 млрд рублей.