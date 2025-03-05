Работники на газопроводе до Большеречья сидят без денег: дело дошло до СК

Posted 5 марта, 06:23
Published 5 марта, 06:23
Modified 5 марта, 06:25
Updated 5 марта, 06:25
Омичи, работавшие на строительстве газопровода до Большеречья, уже несколько месяцев не получают зарплату. Так, жалоба появилась в сообществе ВКонтакте «Омск ВК». Проблема рабочих длится с прошлого года. Люди также начали обращаться с жалобами в различные инстанции.
«Работяги направили множество обращений в надзорные органы и лично Губернатору (так как Хоценко является куратором этого проекта), но никто не хочет вмешиваться в ситуацию. При словах „ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ“ у всех начинается аллергия, и обращения следом уходят в другой кабинет», — утверждает автор поста.
Рабочие компании ООО «МКТ-НН», выполняющие строительство, утверждают, что, несмотря на многочисленные обращения в надзорные органы и к губернатору, проблема так и не решена. Многие из них до сих пор не получили расчеты, а уволенные сотрудники не получили свои деньги еще с лета 2024 года.
В сообщении уточняется, что компания имеет большие долги: около 30 млн рублей налоговых задолженностей и почти 12,5 млн рублей задолженности перед поставщиками.
В комментариях рабочие также рассказали о задержках зарплаты, проблемах с арендой техники и отсутствии руководства на объекте, после того как основная часть строительных работ была завершена. Некоторые бывшие сотрудники жалуются на невыданные расчетные суммы и неполученные отпускные:
«Я сам работал на этой строке с января 2024 года по январь 25 года, я работал водителем вахтовки, с ноября месяца задержка по зарплате, уволился, а ни денег, ни расчетов до сих пор нет».
«Работал с 1 марта 2024 на участке Ингалы — Большеречье, все было неплохо, пока не закончилась сварка. Перестал приезжает на объект директор этой организации, хотя до этого он находился постоянно на объекте, вперед нас приезжал на него, так было уже задумано. Чтобы всех обмануть!».
«Заплату с ноября месяца не выдавали, под новый год дали копейки. Сказали после нового года выплатят полностью. Не дождались! Уволился в январе, расчета и отпускных не добился, сказали денег нет».
«Отработали два месяца с 7 октября 2024 года по 7 декабря, обещали так красиво, а в итоге всех кинули на з. п.».
Ответственные органы начали проверку. Следственное управление СК России по Омской области сообщило, что проводит доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты рабочим. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства, а также приняты меры для восстановления трудовых прав граждан.
На ситуацию также отреагировало региональное министерство труда. Специалисты направили информацию о задолженности в прокуратуру и установило взаимодействие с работодателем для скорейшего погашения долгов по заработной плате. Отметим, согласно данным Rusprofile, компания ООО «МКТ-НН» зарегистрирована с 2016 года в Нижегородской области, директором с 13 февраля 2025 года является Дмитрий Реунов.
Напомним, похожая ситуацию случилась в Тарской ЦРБ — медицинский персонал больше 9 месяцев жаловался на несправедливую оплату труда.