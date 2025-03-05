Работники на газопроводе до Большеречья сидят без денег: дело дошло до СК

Рабочие компании ООО «МКТ-НН», выполняющие строительство, утверждают, что, несмотря на многочисленные обращения в надзорные органы и к губернатору, проблема так и не решена. Многие из них до сих пор не получили расчеты, а уволенные сотрудники не получили свои деньги еще с лета 2024 года.