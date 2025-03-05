Путешественница пожаловалась на отсутствие работающих туалетов на улицах Омска

Posted 5 марта, 12:29
Published 5 марта, 12:29
Modified 5 марта, 13:37
Updated 5 марта, 13:37
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Инцидент Омск». Автор поста рассказала, что была в Омске проездом и пыталась найти общественный туалет. По ее словам, кабинки на улице оказались закрытыми, а в одном из больших магазинов туалета совсем не было.
«Что происходит с туалетами в Омске? Проехала 160 км до Омска. Очень уж захотелось в туалет. Нашла в навигаторе ближайший, и это оказался цирк… припарковалась и пошла искать. Нашла. Светящаяся вывеска. Пошла, и на тебе — все двери закрыты. Зачем тогда он там стоит если нельзя в него попасть? Зашла потом в Детский Мир. Казалось бы в больших магазинах должны быть, но увы… и тут ответили, что нет. А потом общество и администрация хотят, что б люди не испражнялись где придется? Как быть тем, кто в Омске проездом?» — задается вопросом женщина.
На ситуацию отреагировала администрация Омска. В мэрии заявили, что проблема общественных туалетов актуальна для любого города, при этом устанавливать новые пока не планируется.
«В настоящий момент туалеты расположены на территории Бульвара победы, Бульвара Мартынова, сквер Юбилейный. На территории парка 30 лет ВЛКСМ установлено три современных сантехнических модуля, в том числе один из них бесплатный и установлен в районе детской площадки. Два платных сантехмодуля расположены возле аттракциона „Замок Ужасов“ и на Комсомольской аллее напротив комплекса „Горки-Парк“. Размещать туалеты через более короткое расстояние нет технической возможности, установка новых не планируется», — рассказали в администрации Омска.
В пресс-службе также добавили, что часть общественных туалетов на территории парка принадлежит предпринимателям, они самостоятельно устанавливают график работы, администрация парка не может повлиять на это.
Напомним, что в аналитики Росстата признали омские общественные туалеты одними из самых дорогих в Сибири.