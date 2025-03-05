Путешественница пожаловалась на отсутствие работающих туалетов на улицах Омска

Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Инцидент Омск». Автор поста рассказала, что была в Омске проездом и пыталась найти общественный туалет. По ее словам, кабинки на улице оказались закрытыми, а в одном из больших магазинов туалета совсем не было.