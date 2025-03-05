«Птицы громче щебечут и вороны каркают»: омичи не услышали «вой» сирены сегодня утром

Эта проверка — обычная процедура, которая необходима для того, чтобы убедиться в исправности системы, способной предупредить жителей о возможных экстренных ситуациях. Однако, несмотря на объявление о проверке, многие омичи в нашем телеграм-канале сообщили, что не услышали сирену или услышали ее очень слабо.