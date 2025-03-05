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Posted 5 марта, 06:53

Published 5 марта, 06:53

Modified 5 марта, 13:46

Updated 5 марта, 13:46

В Омске проверку экстренной сирены было слышно не везде

«Птицы громче щебечут и вороны каркают»: омичи не услышали «вой» сирены сегодня утром

5 марта 2025, 06:53
Фото: Изображение Midjourney. В Омске проверку экстренной сирены было слышно не везде

Омичи не услышали звука экстренного оповещения сегодня утром

Сигнал длился 10 минут.

Сегодня утром в Омске жители могли слышать тревожный сигнал сирены, который длился 10 минут — с 10:35 до 10:45. Во время этого сигнала в городе и области были включены электросирены, а на телевизорах, настроенных на каналы первого цифрового мультикомплекса, появилось сообщение о плановой проверке систем оповещения.

Видео: gorod55.ru. В некоторых районах Нефтяников сигнал был слышен довольно хорошо

Эта проверка — обычная процедура, которая необходима для того, чтобы убедиться в исправности системы, способной предупредить жителей о возможных экстренных ситуациях. Однако, несмотря на объявление о проверке, многие омичи в нашем телеграм-канале сообщили, что не услышали сирену или услышали ее очень слабо.

Вот некоторые отклики жителей:

«Кузьминки — тихо».
«Старый Кировск не слышали дома с закрытыми окнами».
«Нефтяники, улица Химиков, 47е дома, 50 лет Профсоюзов едва слышно на улице, птицы громче сирены щебечут и вороны каркают, их хорошо слышно, но не сирену!».
«Куйбышева ничего не слышно».
«На Телевизионном было слышно».
«Старый Кировск не слышно было».
«В Чкаловском поселке не слышно».
«На Кирова не слышно».
«Московка 2 тишина полная».
«У жд вокзала, набережная — тишина».
«Миллениум — не слышно».

Напомним, в следующий раз сирена «завоет» осенью.

А вы слышали сигнал сирены?
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#Риана Дязанцева#Опросы#Видео#Омск#Сирена#Системы оповещения#Экстренное оповещение#Комментарии
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