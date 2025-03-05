Почта России в 2024 году модернизировала свыше 750 сельских отделений

Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что страна обладает огромной территорией, поэтому Почта России выступает не только как оператор связи, но и как важный социальный институт, который соединяет людей и обеспечивает доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является окном в мир современных технологий и сервисов. Модернизация офисов — это не просто улучшение инфраструктуры, но и возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне городских стандартов.