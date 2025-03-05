Почта России в 2024 году модернизировала свыше 750 сельских отделений

Posted 5 марта, 14:46
Published 5 марта, 14:46
Modified 5 марта, 14:46
Updated 5 марта, 14:46
В 2024 году в рамках этой инициативы удалось обновить свыше 750 объектов, пишут «Новые Известия».
Основная цель программы — систематическое обновление и улучшение почтовых отделений в селах и труднодоступных территориях до 2030 года. Работа ведется по двум ключевым направлениям: создание более комфортных условий для сотрудников и расширение спектра услуг для местных жителей.
В соответствии с этой программой проводилось обновление внутренних помещений и фасадов зданий. Также в рамках реализации программы произведена замена отопительных систем, установлены системы видеонаблюдения, противопожарная сигнализация, а также системы контроля климата и кондиционирования воздуха. В случаях, когда старые здания находились в плохом состоянии и восстановление было экономически нецелесообразным, Почта России строила новые объекты с применением современных строительных материалов.
Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что страна обладает огромной территорией, поэтому Почта России выступает не только как оператор связи, но и как важный социальный институт, который соединяет людей и обеспечивает доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является окном в мир современных технологий и сервисов. Модернизация офисов — это не просто улучшение инфраструктуры, но и возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне городских стандартов.
Обновленные почтовые отделения теперь предлагают сельским жителям более широкий ассортимент полезных услуг. В них были созданы уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинским оборудованием, например, для измерения давления или температуры тела. Кроме того, в ряде отделений установлены компьютеры, которые позволяют посетителям самостоятельно получать доступ к важным современным ресурсам, таким как портал государственных услуг, сайт Социального фонда России или платформы для поиска работы.