gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 14:46

Published 5 марта, 14:46

Modified 5 марта, 14:46

Updated 5 марта, 14:46

Почта России в 2024 году модернизировала свыше 750 сельских отделений

Почта России в 2024 году модернизировала свыше 750 сельских отделений

5 марта 2025, 14:46
Фото: Пресс-служба Почты России.
Почта России продолжает реализацию программы по обновлению почтовых отделений, расположенных в сельской местности. За последние три года компания успешно модернизировала более 3,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности и удаленных регионах страны.

В 2024 году в рамках этой инициативы удалось обновить свыше 750 объектов, пишут «Новые Известия».

Основная цель программы — систематическое обновление и улучшение почтовых отделений в селах и труднодоступных территориях до 2030 года. Работа ведется по двум ключевым направлениям: создание более комфортных условий для сотрудников и расширение спектра услуг для местных жителей.

В соответствии с этой программой проводилось обновление внутренних помещений и фасадов зданий. Также в рамках реализации программы произведена замена отопительных систем, установлены системы видеонаблюдения, противопожарная сигнализация, а также системы контроля климата и кондиционирования воздуха. В случаях, когда старые здания находились в плохом состоянии и восстановление было экономически нецелесообразным, Почта России строила новые объекты с применением современных строительных материалов.

Генеральный директор Почты России Михаил Волков подчеркнул, что страна обладает огромной территорией, поэтому Почта России выступает не только как оператор связи, но и как важный социальный институт, который соединяет людей и обеспечивает доступ к информации и необходимым услугам в повседневной жизни. Он отметил, что для многих жителей сельской местности почтовое отделение является окном в мир современных технологий и сервисов. Модернизация офисов — это не просто улучшение инфраструктуры, но и возможность для местных жителей получать качественные услуги на уровне городских стандартов.

Обновленные почтовые отделения теперь предлагают сельским жителям более широкий ассортимент полезных услуг. В них были созданы уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинским оборудованием, например, для измерения давления или температуры тела. Кроме того, в ряде отделений установлены компьютеры, которые позволяют посетителям самостоятельно получать доступ к важным современным ресурсам, таким как портал государственных услуг, сайт Социального фонда России или платформы для поиска работы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика