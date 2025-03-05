Омского чиновника, обвиненного в мошенничестве с квартирами для сирот, отдали под суд

Песцов и его предполагаемый сообщник в июле 2024 года были отправлены под домашний арест. Теперь они предстанут перед судом. За злоупотребление должностными полномочиями Песцову грозит до 10 лет колонии, за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — тоже до 10 лет.