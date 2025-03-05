Омского чиновника, обвиненного в мошенничестве с квартирами для сирот, отдали под суд

Posted 5 марта, 09:35
Published 5 марта, 09:35
Modified 5 марта, 09:37
Updated 5 марта, 09:37
Прокуратура Омской области передала в Центральный районный суд Омска уголовное дело, фигурантами которого являются первый заместитель главы Советского округа Андрей Песцов и предприниматель, имя которого не называют. Обоих обвиняют в мошенничестве, а Песцова — еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.
Город55 писал о том, как развивалась эта история. По данным следствия, Песцов, будучи заместителем начальника казенного учреждения «Центр учета и содержания собственности Омской области», организовал «схему» для незаконного обогащения на закупках квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«В период с марта по сентябрь 2022 г. он сообщал бизнесмену сведения о планируемых закупках жилых помещений для указанной категории граждан в районах Омской области, — уточнили в пресс-службе прокуратуры. — Предприниматель заранее приобретал подходящие квартиры, которые потом реализовывал по завышенной цене государству».
В общей сложности, по данным прокуратуры и следствия, таким образом были закуплены 12 квартир. Бюджет понес потери в 14,5 млн, к тому же пострадали сироты, на жилье для которых не хватило государственных денег.
Песцов и его предполагаемый сообщник в июле 2024 года были отправлены под домашний арест. Теперь они предстанут перед судом. За злоупотребление должностными полномочиями Песцову грозит до 10 лет колонии, за «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», — тоже до 10 лет.