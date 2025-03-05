Омский Горсовет одобрил увеличение авансов для подрядчиков до 90% от суммы контракта

Posted 5 марта, 08:15
Published 5 марта, 08:15
Modified 5 марта, 08:17
Updated 5 марта, 08:17
Сегодня, 5 марта, в Омском городском Совете прошло пленарное заседание. В повестке, помимо всего прочего, было обсуждение инициативы администрации увеличить лимиты по авансовым платежам для муниципальных подрядчиков, которые строят или ремонтируют школы и детсады.
Сейчас муниципалитет вправе выплачивать вперед только половину от общей стоимости работ. Авторы инициативы предлагают поднять максимум до 90%. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, это вынужденная мера, цель которой — поддержать подрядчиков. Сейчас им приходится брать кредиты, чтобы выполнять условия контрактов.
Прокуратура сочла инициативу мэрии опасной.
«Принятие такого решения повлечет за собой ряд рисков, — заявил исполняющий обязанности прокурора Омска Александр Лазарчук. — В этом случае интересы заказчика в лице администрации города Омска останутся максимально незащищенными…».
Мэр на это ответил, что работа в администрации города всегда связана с риском, особенно если речь идет о финансах и строительстве. По мнению Сергея Шелеста, неисполнение нацпроектов — вещь более опасная.
В итоге депутаты утвердили предложенные им поправки.
Напомним: в сентябре 2024 года депутатам пришлось отложить строительство 6 детских садов в Омске из-за отсутствия финансирования.