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Posted 5 марта, 08:15

Published 5 марта, 08:15

Modified 5 марта, 08:17

Updated 5 марта, 08:17

иллюстрация

Омский Горсовет одобрил увеличение авансов для подрядчиков до 90% от суммы контракта

5 марта 2025, 08:15
Фото: 1MI. иллюстрация

Омские депутаты согласились увеличить авансы для строителей школ

Прокуратура считает такое решение рискованным.

Сегодня, 5 марта, в Омском городском Совете прошло пленарное заседание. В повестке, помимо всего прочего, было обсуждение инициативы администрации увеличить лимиты по авансовым платежам для муниципальных подрядчиков, которые строят или ремонтируют школы и детсады.

Сейчас муниципалитет вправе выплачивать вперед только половину от общей стоимости работ. Авторы инициативы предлагают поднять максимум до 90%. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, это вынужденная мера, цель которой — поддержать подрядчиков. Сейчас им приходится брать кредиты, чтобы выполнять условия контрактов.

Прокуратура сочла инициативу мэрии опасной.

«Принятие такого решения повлечет за собой ряд рисков, — заявил исполняющий обязанности прокурора Омска Александр Лазарчук. — В этом случае интересы заказчика в лице администрации города Омска останутся максимально незащищенными…».

Мэр на это ответил, что работа в администрации города всегда связана с риском, особенно если речь идет о финансах и строительстве. По мнению Сергея Шелеста, неисполнение нацпроектов — вещь более опасная.

В итоге депутаты утвердили предложенные им поправки.

Напомним: в сентябре 2024 года депутатам пришлось отложить строительство 6 детских садов в Омске из-за отсутствия финансирования.

В Омске подрядчикам при строительстве школ и детсадов хотят выдавать аванс в 90%
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#Николай Эйхвальд#Омск#Прокуратура#Строительство#Новости#Горсовет
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