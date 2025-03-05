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Posted 5 марта, 06:01

Published 5 марта, 06:01

Modified 5 марта, 06:26

Updated 5 марта, 06:26

Концерт OG Buda должен был состояться 5 марта

Омские казаки обвинили OG Buda в пропаганде разврата и потребовали запретить концерт

5 марта 2025, 06:01
Фото: Изображение Midjourney. Концерт OG Buda должен был состояться 5 марта
Сам рэпер накануне сообщил, что его выступление в Омске переносится на осень. Артист получил письмо от руководства G-Drive Арены о невозможности проведения мероприятия.

Омские казаки выступили против концерта рэпера OG Buda. Выступление артиста должно было состоятся сегодня, 5 марта, на G-Drive Арене, но мероприятие перенесли на осень. Казаки считают, что «творчество исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ (Движение признано экстремистским и запрещено в России), нецензурную лексику». Ситуацию для Города55 прокомментировал походный атаман Владислав Буланкин.

«Вчера в своей группе „Совет Атаманов Казачьего Народа“ в ВК мы написали про свое отношение к выступлению на G-Drive Арене рэпера OG Buda. И еще вчера поздно вечером мы получили ответ от правительства Омской области в ответ на наше обращения на имя президента РФ. Мы также поделились данным ответом в своей группе, сопроводив его законным вопросом: зачем нам правительство, которое ни за что и ни на что не может повлиять?» — возмутился Буланкин.

Речь идет об обращении к Владимиру Путину по поводу концерта Леонида Агутина и «Квартета И». Письмо казаков перенаправили в федеральный минкульт. В ведомстве посоветовали казакам обратиться в суд.

Накануне OG Buda сообщил в своем телеграм-канале, что концерты в Омске и Новосибирске перенесут на осень. Артист рассказал, что получил письмо от руководства G-Drive Арены о невозможности проведения мероприятия.

Атаман Владислав Буланкин не согласен с переносом концерта.

«Пока говориться только о переносе на другой срок, а не отмене. Значит возможность выступления сохраняется, несмотря на то, что его творчество противоречит законодательству РФ» — поделился мнением казак.

Ранее казаки сообщили, что будут отстаивать свою позицию в отношении мероприятий, которые, по их мнению, не соответствуют культурным, моральным и этическим нормам общества.

«Будем отстаивать позицию». Омские казаки обратились к Путину из-за концерта Агутина
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Казаки#Концерт#Минкульт#G-Drive Арена#Протест#Перенос#Леонид Агутин
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