Омские казаки обвинили OG Buda в пропаганде разврата и потребовали запретить концерт

Posted 5 марта, 06:01
Published 5 марта, 06:01
Modified 5 марта, 06:26
Updated 5 марта, 06:26
Омские казаки выступили против концерта рэпера OG Buda. Выступление артиста должно было состоятся сегодня, 5 марта, на G-Drive Арене, но мероприятие перенесли на осень. Казаки считают, что «творчество исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ (Движение признано экстремистским и запрещено в России), нецензурную лексику». Ситуацию для Города55 прокомментировал походный атаман Владислав Буланкин.
«Вчера в своей группе „Совет Атаманов Казачьего Народа“ в ВК мы написали про свое отношение к выступлению на G-Drive Арене рэпера OG Buda. И еще вчера поздно вечером мы получили ответ от правительства Омской области в ответ на наше обращения на имя президента РФ. Мы также поделились данным ответом в своей группе, сопроводив его законным вопросом: зачем нам правительство, которое ни за что и ни на что не может повлиять?» — возмутился Буланкин.
Речь идет об обращении к Владимиру Путину по поводу концерта Леонида Агутина и «Квартета И». Письмо казаков перенаправили в федеральный минкульт. В ведомстве посоветовали казакам обратиться в суд.
Накануне OG Buda сообщил в своем телеграм-канале, что концерты в Омске и Новосибирске перенесут на осень. Артист рассказал, что получил письмо от руководства G-Drive Арены о невозможности проведения мероприятия.
Атаман Владислав Буланкин не согласен с переносом концерта.
«Пока говориться только о переносе на другой срок, а не отмене. Значит возможность выступления сохраняется, несмотря на то, что его творчество противоречит законодательству РФ» — поделился мнением казак.
Ранее казаки сообщили, что будут отстаивать свою позицию в отношении мероприятий, которые, по их мнению, не соответствуют культурным, моральным и этическим нормам общества.