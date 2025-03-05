Омские казаки обвинили OG Buda в пропаганде разврата и потребовали запретить концерт

Омские казаки выступили против концерта рэпера OG Buda. Выступление артиста должно было состоятся сегодня, 5 марта, на G-Drive Арене, но мероприятие перенесли на осень. Казаки считают, что «творчество исполнителя пропагандирует разврат, наркотики, ЛГБТ (Движение признано экстремистским и запрещено в России), нецензурную лексику». Ситуацию для Города55 прокомментировал походный атаман Владислав Буланкин.