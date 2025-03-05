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Posted 5 марта, 08:19

Published 5 марта, 08:19

Modified 5 марта, 08:21

Updated 5 марта, 08:21

Цена на вторичное жилье в Омской области

Омская «вторичка» дорожает: средняя цена квартиры достигла 5 млн рублей

5 марта 2025, 08:19
Фото: 1MI. Цена на вторичное жилье в Омской области

В Омске стремительно «подскочили» цены на вторичные квартиры

За прошедший месяц стоимость вторичного жилья в Омске увеличилась на 0,6%, при этом количество доступных предложений снизилось на 1,8%.

В феврале 2025 года стоимость жилья на вторичном рынке в Омске продолжила расти. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена за «квадрат» в Омске достигла 105 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 0,6%. Средняя стоимость квартиры на «вторичке» составила около 5 млн рублей, при этом средняя площадь продаваемых квартир в регионе равняется 47,9 кв. м. В то же время количество доступных предложений на рынке уменьшилось на 1,8%.

Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России
Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России. Фото: Яндекс Недвижимость

На фоне общего роста цен в крупнейших городах России, Омск выглядит довольно скромно. В среднем по городам-миллионникам цена за квадратный метр выросла на 0,7% и составила 139 тысяч рублей. Лидером по темпам роста стала Казань, где стоимость «квадрата» увеличилась сразу на 1,9%, достигнув 184 тысяч рублей.

Интересно, что наибольшие цены на вторичное жилье традиционно сохраняются в Москве и Питере. В столице медианная стоимость «квадрата» достигла 353 тысяч рублей (+0,4% за месяц), а в Петербурге — 212 тысяч рублей (+1,2%). В то же время самые доступные «квадраты» среди городов-миллионников можно найти в Челябинске и Волгограде — меньше 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что небольшое увеличение цен связано с тем, что ключевая ставка остается без изменений. По словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, рост ставки мог бы подтолкнуть собственников к снижению цен, так как дорожающие кредиты обычно заставляют продавцов идти на уступки покупателям с наличкой. Однако пока рынок ожидает дальнейших решений регулятора.

Напомним, в Омской области также взлетели цены на новостройки. Какую сумму придется отдать за новенькую квартиру и сколько жилья планируют построить в этом году — подробности в нашем материале.

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#Риана Дязанцева#Недвижимость#Омск#Центробанк#Цены на жилье#Вторичный рынок
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