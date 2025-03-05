Омская «вторичка» дорожает: средняя цена квартиры достигла 5 млн рублей

В феврале 2025 года стоимость жилья на вторичном рынке в Омске продолжила расти. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», медианная цена за «квадрат» в Омске достигла 105 тысяч рублей, увеличившись за месяц на 0,6%. Средняя стоимость квартиры на «вторичке» составила около 5 млн рублей, при этом средняя площадь продаваемых квартир в регионе равняется 47,9 кв. м. В то же время количество доступных предложений на рынке уменьшилось на 1,8%.