Омск читающий. Как прогресс сделал книги доступной роскошью

Posted 5 марта, 05:21
Published 5 марта, 05:21
Modified 5 марта, 11:07
Updated 5 марта, 11:07
В 2024 году продажи бумажных книг в России в денежном выражении увеличились на 7% по сравнению с показателями 2023-го и достигли 98 млрд рублей. Об этом стало известно на церемонии, посвященной подведению итогов книжного рынка 2024 года, которая состоялась в Москве в феврале. В ней приняли участие представители таких компаний, как «Эксмо», «Читай-город», «ЛитРес» и других крупных сетей. Они представили динамику развития по продажам книг, а также рассказали, какие книги люди читали на протяжении всего года.
По данным сервиса Ipsos, больше всего книги читают россияне в возрасте 16-24 и 55-64 лет. Но 16-24 покупают книги значительно чаще всех, кто старше их.
В 2024 году в России было продано 233 млн экземпляров книг, что на 1% выше, чем в 2023 году (тогда был продан 231 млн экземпляров). Для сравнения: самый большой рост книжный рынок показал в 2021 году, когда было продано 234 млн экземпляров, а динамика составила 20%. Но такой рост объясняется сменой каналов продаж. В 2020-м закрылись книжные магазины из-за пандемии, а продажи в экземплярах сократились на 24%. Однако к допандемийному уровню рынок так и не вернулся. В 2019 году было продано 258 млн экземпляров.
Тем не менее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев рассказал про положительный прогноз книжного рынка: суммарно люди стали читать больше. Однако на фоне этого маркетплейсы все больше набирают популярность, но, по словам Копьева, нельзя допустить, чтобы люди приобретали книги только на онлайн-платформах.
«Люди знакомятся с книгами, в первую очередь, в книжных магазинах, и их роль просто бесценна для отрасли. Поэтому мы принимаем большое количество мероприятий, инициатив поддержки книжной розницы», — отметил Евгений Копьев.
Однако для многих людей такие площадки стали действительно очень удобными. Например, омичка Валерия — мама в декрете, и времени на чтение остается не много. Тогда в качестве помощников она использует электронные сервисы.
«Там слушаю аудиокниги, пока занимаюсь домашними делами. Иногда находится минутка для электронных или бумажных книг. Все-таки пробежаться глазами по строкам очень успокаивает. Нравится перечитывать нестареющую и до сих пор актуальную классику, современные романы, обожаю триллеры. Сейчас читаю антиутопию Оруэлла „1984“», — рассказала девушка.
Омичка Анна поделилась, что покупает книги постоянно и читает почти каждый день. Однако ее ошеломляют цены на этот товар.
«Не нравится высокая стоимость книжных изданий. Да, конечно, есть скидки и издания в более неприхотливом переплете, но если мы хотим, чтобы подрастающее поколение росло образованным, то книги не должны быть слишком дорогими. Чем доступнее будут книги, тем больше читающих и интеллигентных людей будет вокруг нас», — добавила Анна.
Действительно, в конце 2024 года стало известно, что издательства вынуждены повысить цены на книги из-за роста стоимости полиграфии. В среднем печатные книги подорожают на 7–10%.
Рост цен на печатные издания обусловлен повышением стоимости полиграфических услуг. Типографии ожидают удорожания бумаги и других материалов, маркетплейсы объявили о росте комиссий. Также более чем на 20% выросла стоимость транспортировки и хранения книг.
Цены на книги растут не первый год. В 2022 году книги в России выросли в цене на 15–20%, в 2023-м — еще на 15%. Основные причины удорожания книг — падение курса рубля к зарубежным валютам, которое отразилось на закупках импортных полиграфических материалов.
Омичка Олеся рассказала нам, что предпочитает бумажные книги из-за их объемности, тактильного удовольствия и лучшего усвоения информации.
«Я читатель с большим стажем, и на протяжении уже десяти лет создаю свою библиотеку. В основном читаю книги, рассчитанные не на массовый сектор, а интеллектуальную сложную прозу. Помню, был раньше тренд на электронные книги, но они, как по мне, совсем не то, что бумажные. В самых значимых для меня книгах я люблю отмечать определенные мысли стикерами, подчеркивать маркерами, — рассказала Олеся. — Одно из моих любимых издательств — „Фантом Пресс“. Покупаю книги на Озоне, Авито, в Читай-городе. Цена на них сильно выросла, поэтому заранее набрала себе книг, их скопилось уже больше 500, и в этом году не буду больше покупать».
Из-за геополитической повестки дня некоторые жанры притормозились в тиражировании. На сегодняшний день наиболее низкая статистика у эзотерики и комиксов. На церемонии, посвященной подведению итогов книжного рынка 2024 года озвучили, что после введения санкций у читателей возрос интерес к России. К примеру, издательство «Эксмо» выпустило серию из 8 книг «Великие люди великой страны». Тираж составил около 300 тысяч экземпляров.
Мы запросили у аналитиков Авито статистику по продажам книг с разбивкой на детскую литературу, художественную, профессиональную. Также узнали, являются ли книги одним из основных товаров на их платформе.
По данным Авито, предоставленным Городу55, в Омске самый популярный жанр литературы — художественный, в начале года доля продаж таких книг составила 45%. Еще 33% покупок в январе 2025 пришлось на нехудожественную литературу, в основном это нон-фикшн. Этим жанром омичи стали активнее интересоваться в этом году, книги показали самый большой рост — на 23% относительно осени.
В топ-3 также вошли издания для детей — 18% продаж в общем объеме.
«Интересно, что с осени 2024 года вырос интерес омичей к антикварным изданиям, продажи увеличились на 19%. Например, сейчас на платформе можно найти издания 18 и 19 веков, которые сохранились в хорошем состоянии. Также заметен рост интереса к учебной литературе — порядка 18,5%. Комиксы и манга вырастили аудиторию поклонников среди омичей с осени на 7%», — добавили аналитики Авито.
Также аналитики Авито рассказали нашему изданию, что жители Омской области стали чаще интересоваться русской классикой. Продажи книг известных отечественных писателей за прошедший год выросли на 13% по сравнению с 2023 годом, а в январе 2025 года интерес к таким произведениям увеличился сразу в полтора раза.
Наибольшую популярность среди омичей завоевали книги:
Все эти писатели принадлежат к «Золотому веку» русской литературы.
Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений — благодаря этому книги русских классиков стали доступнее. По данным Авито, средняя стоимость таких изданий в 2024 году снизилась на 10%.
Кого читали омичи в 2024 году:
Кого читают омичи в 2025 году:
Специально для тех, кто считает покупку книги дорогим удовольствием, в Омске работают магазины, которые специализируются на покупке и продажах старых книг. Их можно отдать в букинистические магазины и обменять на новую понравившуюся книгу. В основном, в таких магазинах принимают классику, научную и художественную литературу в хорошем состоянии. Для быстрой оценки отправьте фотографии книг на электронную почту магазина.
По данным онлайн-карт 2ГИС, в регионе насчитывается 6 букинистических магазинов:
Если у вас есть редкие или коллекционные издания, обратитесь в антикварные лавки. Перед визитом лучше узнать, интересуются ли они конкретным периодом или жанром.
Если же вы все-таки предпочитаете покупать новые книги в специальных для этого магазинах, а не перепродавать или заказывать в интернете, то можете ознакомиться с рейтингом книжных в нашем материале.
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Таким образом, современный российский книжный рынок — это больная тема не только для издателей и редакторов, но и любого читателя. Эта отрасль столкнулась с рядом проблем, в частности, с удорожание бумажной книги за счет поднявшейся стоимости типографских услуг, снижением посещаемости книжных магазинов. А самая главная из них, пожалуй, — массовое падение интереса к книге.
Вместе с тем нельзя не признать, что книга все-таки еще держится на плаву, а читатель пока не вымер. Более того, многие предпочитают читать книги в бумажном варианте, также коллекционируют их, создают свои домашние библиотеки. Также в Омске существуют магазины, которые специализируются на покупке и продаже старых книг. Это показывает, что омичи заинтересованы в сохранении книжной индустрии.
Получается, что как бы быстро не развивались технологии, бумажные книги никуда не исчезнут. Да, их становится меньше — из-за цифровизации, из-за высокой цены, из-за снижения интереса. Но книги в любом формате останутся одним из основных источников получения знаний. И выражение «Книга — лучший подарок» еще нескоро потеряет актуальность.