Омск читающий. Как прогресс сделал книги доступной роскошью

В 2024 году в России было продано 233 млн экземпляров книг, что на 1% выше, чем в 2023 году (тогда был продан 231 млн экземпляров). Для сравнения: самый большой рост книжный рынок показал в 2021 году, когда было продано 234 млн экземпляров, а динамика составила 20%. Но такой рост объясняется сменой каналов продаж. В 2020-м закрылись книжные магазины из-за пандемии, а продажи в экземплярах сократились на 24%. Однако к допандемийному уровню рынок так и не вернулся. В 2019 году было продано 258 млн экземпляров.