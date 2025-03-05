OG Buda перенес концерт в Омске за день до выступления: причины и новая дата

Posted 5 марта, 02:25
Published 5 марта, 02:25
Modified 5 марта, 02:33
Updated 5 марта, 02:33
Концерт рэпера OG Buda, который должен был состояться в Омске 5 марта в 20:00 на G-Drive Арене, отменен. Теперь фанатам придется подождать до осени — именно на этот период перенесли мероприятие. Точные даты пока не называются.
Артист сообщил причины переноса в своем телеграм-канале. По его словам, приоритет у площадки имеют спортивные события. В связи с этим концерт OG Buda, как и еще одно выступление в Новосибирске (6 марта), пришлось перенести на более поздний срок.
«Друзья, только что получили официальное письмо от G-Drive Арены о переносе нашего концерта на другую дату. Надо учитывать, что приоритетом такого рода инфраструктурно важных площадок являются спортивные события, представляющие особую важность для региона. К сожалению, мы не в силах этому воспрепятствовать, поэтому вынуждены уступить наши даты и перенести два концерта — в Омске и Новосибирске — на осень», — говорится в заявлении.
Продажа билетов на официальном сайте тура временно приостановлена. Тем, кто уже успел их приобрести, предложили два варианта: либо дождаться объявления новых дат концерта, либо вернуть деньги. Для этого нужно обратиться в службу поддержки той платформы, на которой были куплены билеты.
Интересно, что на сайте G-Drive Арены ближайшим мероприятием значится «Фестиваль цифрового спорта», запланированный на 8 марта. Напомним, ранее свой концерт в Омске перенес исполнитель SHAMAN — выступление состоится только в следующем году.