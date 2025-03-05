Назван соперник «Авангарда» в первом раунде борьбы за Кубок, если «сегодня плей-офф»

Posted 5 марта, 10:29
Published 5 марта, 10:29
Modified 5 марта, 10:35
Updated 5 марта, 10:35
До плей-офф Континентальной хоккейной лиги остается все меньше времени, состав участников следующего раунда почти сформирован. Среди них продолжается борьба за высокие места в своих конференциях, ведь первые четыре команды начнут борьбу за Кубок Гагарина на домашнем льду.
Если первый раунд плей-офф стартовал бы сегодня, а не 26 марта, «Авангард» бы вышел в него с шестого места «Востока». Соперник омичей в таком случае — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Остальные пары выглядят так:
Запад
Восток
Источник: ХК «Авангард»
Напомним, что следующая игра «Авангарда» пройдет уже завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде, омичи встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.