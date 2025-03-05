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Posted 5 марта, 10:29

Published 5 марта, 10:29

Modified 5 марта, 10:35

Updated 5 марта, 10:35

С кем «Авангард» может сыграть в первом раунде плей-офф

Назван соперник «Авангарда» в первом раунде борьбы за Кубок, если «сегодня плей-офф»

5 марта 2025, 10:29
Фото: ХК «Авангард». С кем «Авангард» может сыграть в первом раунде плей-офф
Если бы следующий раунд чемпионата стартовал сегодня, пару «Авангарду» составил бы «Автомобилист».

До плей-офф Континентальной хоккейной лиги остается все меньше времени, состав участников следующего раунда почти сформирован. Среди них продолжается борьба за высокие места в своих конференциях, ведь первые четыре команды начнут борьбу за Кубок Гагарина на домашнем льду.

Если первый раунд плей-офф стартовал бы сегодня, а не 26 марта, «Авангард» бы вышел в него с шестого места «Востока». Соперник омичей в таком случае — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Остальные пары выглядят так:

Запад

  • «Локомотив» (1) — «Торпедо» (8) — старт серии 27 марта;
  • «Динамо» Москва (2) — СКА (7) — старт серии 27 марта;
  • ЦСКА (3) — «Северсталь» (6) — старт серии 26 марта;
  • «Динамо» Минск (4) — «Спартак» (5) — старт серии 26 марта.

Восток

  • «Трактор» (1) — «Сибирь» (8) — старт серии 27 марта;
  • «Салават Юлаев» (2) — «Адмирал» (7) — старт серии 27 марта;
  • «Автомобилист» (3) — «Авангард» (6) — старт серии 26 марта;
  • «Металлург» (4) — «Ак Барс» (5) — старт серии 26 марта.

Источник: ХК «Авангард»

Напомним, что следующая игра «Авангарда» пройдет уже завтра, 6 марта, в Нижнем Новгороде, омичи встретятся с местным «Торпедо». Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

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