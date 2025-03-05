Назван соперник «Авангарда» в первом раунде борьбы за Кубок, если «сегодня плей-офф»

До плей-офф Континентальной хоккейной лиги остается все меньше времени, состав участников следующего раунда почти сформирован. Среди них продолжается борьба за высокие места в своих конференциях, ведь первые четыре команды начнут борьбу за Кубок Гагарина на домашнем льду.